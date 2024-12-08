1941Ç¯12·î8Æü¤Î¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¤Ë¡ÖÎíÀï35µ¡¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ»²²Ã¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î¡Öµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¡×
»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¡¢¸Å¤Ü¤±¤¿½ñÎà¤ÎÂ«¤¬¤¢¤ë¡£¼êÀ½¤ÎÉ½»æ¤ò¤á¤¯¤ë¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï·³¤ÎºÇ¹âµ¡Ì©¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö·³µ¡¡×¤Î¼ë°õ¤À¡£¾¼ÏÂ16Ç¯12·î8Æü¡¢ÆüÊÆ³«Àï¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê·×²è¡¢Ì¿Îá½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬»ä¤Î¸µ¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ·³¤Îµ¡Ì©¤Î¤½¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ö¿ÊÆ£»°Ïº¡×¤È¤¤¤¦ÃË
Ê¿À®12¡Ê2000¡ËÇ¯2·î2Æü¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¸µ³¤·³¾¯º´¤¬88Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÌ¾¤Ï¿ÊÆ£»°Ïº¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤Þ¤ºÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÊÆ£¤Ï¾¼ÏÂ15¡Ê1940¡ËÇ¯9·î13Æü¡¢À©¼°ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡ÊÎíÀï¡Ë13µ¡¤òÎ¨¤¤¡¢Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä¾å¶õ¤ÇÃæ²ÚÌ±¹ñ¶õ·³¤Î¥½Ï¢À½ÀïÆ®µ¡33µ¡¤È¸òÀï¡¢27µ¡¤ò·âÄÆ¡ÊÆüËÜÂ¦µÏ¿¡£Ãæ²ÚÌ±¹ñÂ¦µÏ¿¤Ç¤ÏÈï·âÄÆ13µ¡¡¢ÈïÃÆÂ»½ý11µ¡¡Ë¡¢¶õÀï¤Ë¤è¤ëÎíÀï¤ÎÂ»¼º¥¼¥í¤È¤¤¤¦Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯12·î8Æü¤Î¥Ï¥ï¥¤¡¦¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¶õÊìÀÖ¾ëÀïÆ®µ¡Ê¬ÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÂèÆó¼¡È¯¿ÊÉôÂâÀ©¶õÂâ¤ÎÎíÀï35µ¡¤òÎ¨¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ãÀïÃÏ¥é¥Ð¥¦¥ë¤ÎÂè¸ÞÈ¬Æó³¤·³¹Ò¶õÂâÈô¹ÔÂâÄ¹¡¢¶õÊìÎ¶Ë±Èô¹ÔÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢ÃÞÇÈ³¤·³¹Ò¶õÂâÈô¹ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯Àè¤ÎÊ¡ÃÎ»³´ðÃÏ¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Àï¸å¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤äÊ¡Åç¸©¤Î¾ÂÂô¹Û»³Ä¹¤Ê¤É¤Î¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢À¸²È¤Î¤¢¤ë¹Åç¤ËÌá¤Ã¤ÆÅìÍÎ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡¢½Ð¸þ¤·¤¿»³¸ý¥Þ¥Ä¥À¤Ç¾ïÌ³¼èÄùÌò¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£
ÀïÁèÃæ¤Ï¤½¤Î²Ú¡¹¤·¤¤¡Ö³èÌö¡×¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¿·Ê¹¤Ë¤âºÜ¤ë¤Û¤ÉÃøÌ¾¤Ê³¤·³·³¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÊ¿ËÞ¤Ê²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Ç¡¢ÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ï¤è¤Û¤É¿´¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤·¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿ÊÆ£¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÎà¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¿ÊÆ£¼«¿È¤Î¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1996Ç¯¤«¤é99Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¡£
ÆÍÁ³¤ÎÅ¾¶ÐÌ¿Îá
¾¼ÏÂ14¡Ê1939¡ËÇ¯¡¢¥É¥¤¥Ä·³¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë²¤½£¤Ç¤ÎÂçÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤È·³»öÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüÊÆ´Ø·¸¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¾¼ÏÂ16Ç¯7·î28Æü¡¢ÆüËÜ·³¤ÎÆîÉôÊ©°õ¿ÊÃó¤òµ¡¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤â¤³¤ì¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¡£À¤¤Ë¤¤¤¦¡ÖABCDÊñ°ÏÌÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÀÐÌý¤½¤ÎÂ¾¤Î¹©¶ÈÊª»ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë»àÌ¿¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ã¤¿¡£ÊÆ±ÑÍö¤È¤ÎÀïÁè¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÈò¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£³¤·³¤â¡¢¶ËÈëÎ¢¤Ë³«Àï½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¡£
¹Ò¶õÊì´ÏÀÖ¾ë¡¢²Ã²ì¤ÎÂè°ì¹Ò¶õÀïÂâ¡¢ÁóÎ¶¡¢ÈôÎ¶¤ÎÂèÆó¹Ò¶õÀïÂâ¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢Âè°ì¹Ò¶õ´ÏÂâ¡Ê°ì¹Ò´Ï¡á»ÊÎáÄ¹´±¡¦Æî±ÀÃé°ìÃæ¾¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯4·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¹Ò´Ï¤Ï¡¢¶õÊì¤È¾¯¿ô¤Î¶îÃà´Ï¤À¤±¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂÀï¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢Î×»þ¤ËÇÛÂ°¤¹¤ëÂ®ÎÏ¤ÎÂ®¤¤Àï´Ï¡¢½äÍÎ´Ï¡¢¶îÃà´Ï¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Öµ¡Æ°ÉôÂâ¡×¤È¤·¤ÆºîÀï¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÊÆ£¤Ï¡¢µ¡Æ°ÉôÂâ¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¿Í»ö°ÛÆ°¤Ç¡¢Æî±ÀÃæ¾¤ÎºÂ¾è¤¹¤ë´ú´ÏÀÖ¾ë¤ÎÀïÆ®µ¡Ê¬ÂâÄ¹¤ËÅ¾¶Ð¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤¿¡£¿ÊÆ£¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¾å´±¡¢ÀÖ¾ëÀïÆ®µ¡Ââ¤ÎÈô¹ÔÂâÄ¹¤ÏÈÄÃ«ÌÐ¾¯º´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ÙÆá»öÊÑ¤Ç¤ÎÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿ÀïÃÏ¶ÐÌ³¤Ç¡¢»ä¤ÎÂÎ¤ÏÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ðº£ÅÙ¤ÏÆâÃÏ¤ÎÎý½¬¹Ò¶õÂâ¤Î¶µ´±ÇÛÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ÎÅ¾¶ÐÌ¿Îá¡£¶õÊì¾èÁÈ¤Ï¡ÈÅë¾è°÷¤Î²Ú¡É¡¢Ã¯¤â¤¬Á¢¤àÇÛÃÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤È¡¢¿ÊÆ£¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÌÔ·±Îý¤ÇÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿
¶õÊìÅëºÜ¤ÎÈô¹Ôµ¡Ââ¤Ï¡¢ÍÎ¾å·±Îý¤ä½Ð·â¤Î¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢Î¦¾å´ðÃÏ¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ò¾ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åë¾è°÷¤¬Â·¤¦¤È¡¢ÀÖ¾ëÀïÆ®µ¡Ââ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¡¦³ûÃÓ´ðÃÏ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢Èô¹Ô·±Îý¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Åë¾è°÷Á´°÷¤ÎÎíÀï¤Ç¤Î´·½ÏÈô¹Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ãå´Ï·±Îý¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢Êì´Ï¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢Èô¹Ô¾ì¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤ËÈô¹Ôµ¡¤ò¥Ô¥¿¥ê¤ÈÃåÎ¦¤µ¤»¤ëÄêÃå·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£5·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¶õÀï¡¢ÌµÀþÅÅÏÃ¡¢Ãå´Ï·±Îý¤È¡¢·±Îý¤â¤è¤ê¼ÂÀïÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õÀï·±Îý¤Ï¡¢1µ¡ÂÐ1µ¡¤ÎÃ±µ¡¶õÀï¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊÔÂâ¶õÀï¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢2µ¡ÂÐ3µ¡¡¢3µ¡ÂÐ6µ¡¤ÎÊÔÂâÆ±»Î¤Î¶õÀï·±Îý¤¬¡¢¼ÂÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¿áÎ®¤·¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¼Í·â·±Îý¤â¡¢¤µ¤«¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
9·î¤ËÆþ¤ë¤È¶õÊìæÆÄá¡¢¿ðÄá¤«¤é¤Ê¤ëÂè¸Þ¹Ò¶õÀïÂâ¤¬¿·¤¿¤Ëµ¡Æ°ÉôÂâ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÀÖ¾ë¤ÎÅë¾è°÷¤Î°ìÉô¤Ï¸Þ¹ÒÀï¤ËÅ¾¶Ð¤¹¤ë¡£¿ÊÆ£¤Î²óÁÛ¡£
¡ÖÌÔ·±Îý¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÈèÏ«¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¡¢¿©Íß¤â¤Ê¤¤¡£8·î¤Ë¤Ï²«áÕ¤Î¾É¾õ¤â½Ð»Ï¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ø·¯¤ÎÌÜ¤Ï²«¿§¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢³¤·³¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢µÙ²ËÎÅÍÜ¤ò´ê¤¤½Ð¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦·è¿´¤·¤¿ÌðÀè¤Î¡¢¿ÊÆ£¤Îµ²±¤Ë¤è¤ì¤Ð10·î1Æüº¢¡¢³Æ¹Ò¶õÀïÂâ¤Î»ÊÎá´±¡¢ËëÎ½¡¢¶õÊì¤Î´ÏÄ¹¡¢Èô¹ÔÄ¹¡¢Èô¹ÔÂâÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î´´Éô¤¬¡¢»ÖÉÛ»ÖÏÑ¤ËÄäÇñÃæ¤ÎÀÖ¾ë¤Î»²ËÅÄ¹¼¼¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢¤³¤³¤ÇÆî±ÀÃæ¾¤è¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐÂ¾¸ÀÌµÍÑ¡×¤È¤ÎÁ°ÃÖ¤¤Î¤â¤È¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â·×²è¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¹Ò¶õ»²ËÅ¡¦¸»ÅÄ¼ÂÃæº´¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤ë»Ý¤Î»Ø¼¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¯º´¤ÎËÜ²»
¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×
¤È¡¢¿ÊÆ£¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£Ëµ¤é¤Ë¤¤¤¿ÈÄÃ«¾¯º´¤¬¡¢¤ä¤ä¶½Ê³¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢
¡Ö¿ÊÆ£·¯¡¢¤³¤ê¤ã¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤Ê¡×
¤È¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ò»¶¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢´ðÃÏ¤Ëµ¢¤ëÆâ²ÐÄú¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¤Ë¡¢
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤¿¤ÀÌ¿ÎáÄÌ¤ê¤Ë»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÀï¤¦¤À¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å»ÏËö¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¤È¡¢Ã¯¤Ë¤È¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ÈÄÃ«¾¯º´¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ËÜ²»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¿ÊÆ£¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¾¼ÏÂ16Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡Ââ¤Î·±Îý¤Ï»Å¾å¤²¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£·±Îý¹àÌÜ¤Ë¹ÒË¡ÄÌ¿®·±Îý¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¤È¡¢ÇÈÆ¬¤òÌÜ»ë¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ÷¸þ¡¢É÷ÎÏ¤òÍê¤ê¤ËÄ¹µ÷Î¥¤òÈô¤Ö»°³Ñ¹ÒË¡¡¢ÌµÀþ¤Ç¥â¡¼¥ë¥¹¿®¹æ¤ò¼õ¿®¤¹¤ë·±Îý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¹â¹âÅÙÈô¹Ô¤Î·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÂÑ´¨¥°¥ê¥¹¤òÅÉ¤Ã¤¿20¥ß¥êµ¡½Æ¤Ë¤è¤ë¡¢¹âÅÙ8000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¼Í·â·±Îý¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°ì¹ÒÀï¤Ç¤Ï¡¢18µ¡ÂÐ18µ¡¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õÀï·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Æó¹ÒÀï¤Ï9µ¡ÂÐ9µ¡¡¢¸Þ¹ÒÀï¤Ï3µ¡ÂÐ3µ¡¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
11·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»ÖÉÛ»ÖÏÑ¤Ëµ¡Æ°ÉôÂâ¤Î6ÀÉ¤Î¶õÊì¤ÈÈô¹Ôµ¡¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢11·î3Æü¡¢Æî±ÀÃæ¾¤è¤êµ¡Æ°ÉôÂâ¤Î³Æ´ÏÄ¹¤Ë¥Ï¥ï¥¤ºîÀï¼Â»Ü¤¬ÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌëÈ¾¡¢¡ÖÆÃÊÌ½¸¹ç·±Îý¡×¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¡¢Íâ4Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Á´µ¡Á´ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º´ÇìÏÑ¤ò¿¿¼îÏÑ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¹¶·â·±Îý¤¬¡¢ºîÀï¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Î¼ê½ç¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ò½½°ì·î»ÍÆü ¡Ö¥Ï¥ï¥¤¡×¹¶·â¥òÁÛÄê Âè°ì¼¡¹¶·âÂâ ¡»¼·¡»¡»¡ÊÃí:¸áÁ°7»þ¡ËÈ¯¿Ê¡¢ÂèÆó¼¡¹¶·âÂâ¡»È¬»°¡»È¯¿Ê¡£½½°ì·î¸ÞÆü Âè°ì¼¡¡»Ï»¡»¡»¡¢ÂèÆó¼¡¡»¼·»°¡»¡£½½°ì·îÏ»Æü¡»¸Þ¡»¡»¥è¥ê·±Îý³«»Ï¡Ó
¤È¡¢¿ÊÆ£¤Ï¥á¥â¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀïÆ®µ¡Ââ¤¬È¾¿ô¤º¤Ä¡¢¹¶·âÂâ¤Èî³·â¡Ê¤è¤¦¤²¤¡ËÂâ¤ÎÆó¼ê¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢¹¶·âÂâ¤Ï¤¤¤«¤ËÅ¨ÀïÆ®µ¡¤Îî³·â¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¹¶·â¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤«¡¢î³·âÂâ¤Ï¤¤¤«¤Ë¹¶·âÂâ¤ò·âÂà¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦·±Îý¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£·ã¤·¤¤·±Îý¤Ç¡¢¹¶·âÂâ¤Î¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉÔ»þÃå¤¹¤ëµ¡¤â½Ð¤¿¡£
ÆÃÊÌ½¸¹ç·±Îý¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¾ë¡¢ÁóÎ¶¤Ï²£¿Ü²ì¡¢²Ã²ì¡¢ÈôÎ¶¤Ïº´À¤ÊÝ¡¢æÆÄá¡¢¿ðÄá¤Ï¸â¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊì¹Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¡¢Èô¹Ôµ¡Ââ¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡¢Î¦¾å´ðÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ·±Îý¤òÂ³¤±¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÀïÆ®µ¡¤¬ÍÎ¾å¤ÇÃ±µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÌµÀþµ¢ÅêÊý°ÌÂ¬Äêµ¡¡Ê¥¯¥ë¥·¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Îµ¢Åê·±Îý¤¬·§ËÜÊüÁ÷¶É¤ÎÅÅÇÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿Æü
11·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢³ÆÊì´Ï¤ÏÈô¹Ôµ¡Ââ¤ò¼ýÍÆ¤·¡¢²ÄÇ³Êª¡¢»äÊª¤ÎÎ¦ÍÈ¤²¤äÊ¼´ïÃÆÌô¡¢¿©ÎÈ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀÑ¤ß¹þ¤ß¤ò½ª¤¨¡¢º´ÇìÏÑ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
ÀÖ¾ë¤¬º´ÇìÏÑ¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î18Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÔÆ°¤ò±£Æ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¹Ò¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³Æ´Ï¤Ï¸·½Å¤ÊÌµÀþÉõº¿¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¶õÊì6ÀÉ¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëµ¡Æ°ÉôÂâ¤ÏËÌ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÀéÅçÎóÅç¤ÎÂòÂªÅç¡Ê¤¨¤È¤í¤Õ¤È¤¦¡ËÃ±´§ÏÑ¡Ê¤Ò¤È¤«¤Ã¤×¤ï¤ó¡Ë¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£ÏÑ¤ÎÀ¾¤Ë¸«¤¨¤ëÃ±´§»³¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿þ¤Þ¤ÇÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£11·î24Æü¡¢6ÀÉ¤Î¶õÊì¤ÎÁ´Åë¾è°÷¤¬ÀÖ¾ë¤Ë½¸¤á¤é¤ì¡¢¿¿¼îÏÑ¤ÎÁ´·ÊÌÏ·¿¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÆ·³¤Î¾õ¶·ÀâÌÀ¤ÈºîÀï¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µ¡Æ°ÉôÂâ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¶·âÂâ¤ÎÊÔÀ®¤ä³ÆÂâ¤´¤È¤ÎÌµÀþ¼þÇÈ¿ô¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÊºîÀï·×²è¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÊÆ£¤¬ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿µ¡Ì©½ñÎà¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÆüÉÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î26Æü¡¢µ¡Æ°ÉôÂâ¤ÏÃ±´§ÏÑ¤òÈ´ÉÅ¡¢³Æ´Ï¡¢Ã±´§»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉûË¤¡¢¹â³ÑË¤¤Î»î¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Åà¤Æ¤Ä¤¯¶õµ¤¤Ë¡¢Ë¤À¼¤¬¹ì¤¤¤¿¡£´ÏÂâ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ËÏ©¤òÅì¤Ë¤È¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤ËÎ×¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤ÏÀ¸¤¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¤È¡¢¿ÊÆ£¤Ï¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯Àã¤ÎÃ±´§»³¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ð¤·Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£
»þ²½ÌÏÍÍ¤Î¹Ò³¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¸î±Ò¤ÎÀï´Ï¡¢½äÍÎ´Ï¡¢¶îÃà´Ï¡¢ÊäµëÁ¥¡¢Àø¿å´Ï¤Ê¤É¡¢ÁíÀª31ÀÉ¤â¤Î´ÏÂâ¤ò¡¢±£Ì©Î¢¤Ë¥Ï¥ï¥¤ËÌÊý¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÖ¾ë´Ï¾å¤Îµ¡Æ°ÉôÂâ»ÊÎáÉô¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
12·î1Æü¡¢µ¡Æ°ÉôÂâ¤ÏÆüÉÕÊÑ¹¹Àþ¤ò±Û¤¨¤¿¡£µ¡Æ°ÉôÂâ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»þº¹¤Ç»þ´Ö´¶³Ð¤¬¤º¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï±ÑÊÆ¤È¤Î³«Àï¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
12·î2Æü¡¢¡Ö¿·¹â»³¥Î¥Ü¥ì °ìÆó¡»È¬¡×
¤È¤¤¤¦°Å¹æÅÅÊó¤¬¡¢Îþ¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÉô¤è¤êÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖXÆü¡Ê³«ÀïÆü¡Ë¤ò12·î8Æü¤È¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£³«Àï¤Ï¡¢12·î8Æü¸áÁ°Îí»þ¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î³°¸ò¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀºîÀï¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤·¤«¤·È¿Å¾Ì¿Îá¤Ï½Ð¤º¡¢Ìð¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸¹¤òÊü¤ì¤¿¡£
12·î8Æü¸áÁ°1»þÈ¾¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡£Âè°ì¼¡È¯¿ÊÉôÂâ¤¬¼¡¡¹¤È6ÀÉ¤Î¶õÊì¤òÈ¯´Ï¤·¤¿¡£
Âè°ì¼¡È¯¿ÊÉôÂâ¤Ï¡¢ÎíÀï43µ¡¡¢¶å¶å´ÏÇú51µ¡¡¢¶å¼·´Ï¹¶89µ¡¡Ê¤¦¤ÁÍë·âÂâ40µ¡¡¢¿åÊ¿Çú·âÂâ49µ¡¡Ë¡¢·×183µ¡¤Ç¡¢Áí»Ø´ø´±¤ÏÊ¥ÅÄÈþÄÅÍºÃæº´¤Ç¤¢¤ë¡£Âè°ì¼¡¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Íë·âÂâ¤¬ÆóÎó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÀï´Ï¤Î³°Â¦¤Î´Ï¤ò¹¶·â¡¢¿åÊ¿Çú·âÂâ¤¬¾å¶õ¤è¤êÆâÂ¦¤Î´Ï¤òÇú·â¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë´ÏÇúÂâ¤ÏÈô¹Ô¾ì»ÜÀß¤òÇú·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤Ç²ÐÃì¤¬
µ¡Æ°ÉôÂâ¤Î³ÆÊì´Ï¤Ç¤Ï¡¢Âè°ì¼¡¤ÎÈ¯´Ï¸å¡¢¤¹¤°¤ËÂèÆó¼¡È¯¿ÊÉôÂâ¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÂèÆó¼¡¤ÏÎíÀï36µ¡¡¢¶å¶å´ÏÇú78µ¡¡¢¶å¼·´Ï¹¶¡Ê¿åÊ¿Çú·â¤Î¤ß¡Ë54µ¡¡¢·×168µ¡¤¬È¯´Ï¤·¡¢¤¦¤ÁÎíÀï1µ¡¤È´ÏÇú2µ¡¤¬¸Î¾ã¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤É¤Ï¡¢´ÏÇú¤¬Âè°ì¼¡¤Ç·â¤Á¤â¤é¤·¤¿Å¨´Ï¤ÈÈô¹Ô¾ì¤òÁÀ¤¤¡¢´Ï¹¶¤¬Å¨Èô¹Ô¾ì¤ò¿åÊ¿Çú·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÖ¾ë¤«¤éÈ¯´Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎíÀï9µ¡¤È¶å¶å´ÏÇú18µ¡¡£2»þ13Ê¬¡¢¿ÊÆ£¤ÎÅë¾è¤¹¤ëÎíÀï¡¢A£±¡ÊËÜÍè¤Ï¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤À¤¬¡¢µ¡¼ï°ÍÂ¸Ê¸»ú¤Î¤¿¤á¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤ÇÉ½µ¡Ë¡¾102¹æµ¡¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯´Ï¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡È¯¿ÊÉôÂâ¤ÎÁí»Ø´ø´±¤Ï¿ðÄá´Ï¹¶Ââ¤ÎÅèºê½ÅÏÂ¾¯º´¡¢¿ÊÆ£¤Ï¡¢À©¶õÂâ¡ÊÎíÀïÂâ¡ËÁ´ÂÎ¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÖÂè°ì¼¡¤ÎÈ¯¿Ê¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬È¯¿Ê¤¹¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¼îÏÑ¤Ë¸þ¤±¿Ê·âÃæ¡¢¥¯¥ë¥·¡¼¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥Û¥Î¥ë¥ëÊüÁ÷¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÍÛµ¤¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆÍÁ³»ß¤Þ¤Ã¤ÆÁá¸ý¤Î±Ñ¸ì¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÂè°ì¼¡¤ÎÏ¢Ãæ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È´ñ½±À®¸ù¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Âè°ì¼¡¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤ÈÌó1»þ´Ö¡¢¿¿¼îÏÑ¾å¶õ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢ÏÑÆâ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇú±ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Å¨ÀïÆ®µ¡¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¶õÀï¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÏ¾å½Æ·â¤¬ÎíÀïÂâ¤Î¼çÇ¤Ì³¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÊÆ£¤Ï¥Ð¥ó¥¯¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Êµ¡ÂÎ¤òº¸±¦¤Ë·¹¤±¤ë¹ç¿Þ¤Ç¡Ë³ÆÂâ¤´¤È¤Ë»¶³«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡Ö´Ï¹¶¤Î¿åÊ¿Çú·â¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÀÖ¾ë¤ÎÎíÀï9µ¡¤òÎ¨¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥«¥àÈô¹Ô¾ì¤Ë½Æ·â¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å¨¤ÎÂÐ¶õË¤²Ð¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Èô¹Ô¾ì¤Ï¹õ±ì¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É÷¾å¤Ë¿ôµ¡¤ÎB-17¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤ò½Æ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¤¤Ê½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬É¡¤ò¤Ä¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î±ì¤ËÀï²Ì¤Î³ÎÇ§¤âº¤Æñ¤Ê¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½Æ·â¤òÆó·â¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å¾º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×
Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
½Æ·â¤òÂ³¹Ô¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢±ì¤ÇÌÜÉ¸¤¬»ëÇ§¤Ç¤¤º¡¢Ì£ÊýÆ±»Î¤Î¶õÃæ¾×ÆÍ¤Î´í¸±¤â·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£¿ÊÆ£¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áºÇ½ªÅª¤ÊÀï²Ì³ÎÇ§¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÅÙ¤ò1000¥á¡¼¥È¥ë°Ê²¼¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢Ã±µ¡¤Ç¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¿¼îÏÑ¾å¶õ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¹õ±ì¤Î´Ö¤«¤é¡¢¾å¹ÃÈÄ¤Þ¤Ç³¤Ãæ¤ËË×¤·¤¿¤ê¡¢²£Å¾¤·¤ÆÀÖÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅ¨´Ï¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤¤¬Àõ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÀË×¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê®¤¾å¤¬¤ë±ê¤äÇú±ì¡¢¼¡¡¹¤Ëµ¯¤³¤ëÍ¶Çú¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤¬¤¹¤¯¤è¤¦¤Ê´î¤Ó¤¬¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇËí¤ò½³Èô¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¹ß»²¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶»Ãæ¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¾¼ÏÂ8Ç¯¡¢¾¯°Ó¸õÊäÀ¸¤Î¤È¤¤Î±óÍÎ¹Ò³¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤Î¥±¥¿°ã¤¤¤Î¹ñÎÏ¤ÈË¤«¤µ¤ò¤Þ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥¿¥À¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±ÇÉ¼ê¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ï¤ä°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¤¡£ÀïÁè¤Ï¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Éé¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤Õ¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¶õ½±¤ò½ª¤¨¤¿¹¶·âÂâ¡¢À©¶õÂâ¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÊì´Ï¤Ëµ¢Åê¤·¡¢³Æ»Ø´ø´±¤¬È¯Ãå´Ï»Ø´ø½ê¤ÎÁ°¤ËÅë¾è°÷¤ò½¸¤á¡¢Àï²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¡£¿ÊÆ£¤Ï¡¢ÀÖ¾ë¤Î´ÏÇúÂâ¤È¹çÎ®¤·¤Æµ¢´Ô¤·¤¿¡£Æî±ÀÃæ¾¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´Ï¶¶¤«¤éÈô¹Ô¹ÃÈÄ¾å¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤´¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿ÊÆ£¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿¼îÏÑ¾å¶õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áí»Ø´ø´±¡¦Ê¥ÅÄÃæº´¤Î¶å¼·´Ï¹¶¤¬µ¢´Ï¤¹¤ë¡£ÂçÀï²Ì¤ÎÊó¤Ë¡¢´ÏÆâ¤ÏÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÅ¨¶õÊì¤Ï¿¿¼îÏÑ¤ËºßÇñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Ï¾å¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼¡È¯¿ÊÉôÂâ¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁóÎ¶¤ÎÆó¹ÒÀï»ÊÎá´±¡¦»³¸ýÂ¿Ê¹¾¯¾¤«¤é¤Ï¡¢ÁóÎ¶¡¢ÈôÎ¶¤ÎÈ¯´Ï½àÈ÷¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤Î¿®¹æ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æî±ÀÃæ¾¤Ï¡¢Âè»°¼¡È¯¿ÊÉôÂâ¤ÎÈ¯´Ï¤ò¤È¤ê¤ä¤á¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢Åê¿ËÏ©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤ÎÂå½þ
¡ÖÅöÁ³¤â¤¦°ìÅÙ½Ð·â¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢ÀïÆ®ÇÛ¿©¤Î¤Ü¤¿Ìß¤ò¿©¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÍ¤á¤¬´Å¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥¡×
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²¡¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ç¤Ì³¤¬²Ì¤¿¤»¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¿ÊÆ£¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Î´±¼¼¤Î½Ë±ã¤Ë¤â½Ð¤º¡¢»ä¼¼¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ÇÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢ÊÆÀï´Ï4ÀÉ¤ÈÉ¸Åª´Ï1ÀÉ¤ò·âÄÀ¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àï´Ï4ÀÉ¡¢¤½¤ÎÂ¾13ÀÉ¤ËÂç¤¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡¢Èô¹Ôµ¡231µ¡¤ò·âÄÆ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀï²Ì¤òµó¤²¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆÂ¦¤Î»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï2402Ì¾¡¢Éé½ý¼Ô1382Ì¾¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÂ»¼º¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡29µ¡¡ÊÂè°ì¼¡9µ¡¡¢ÂèÆó¼¡20µ¡¡£¤¦¤ÁÎíÀï9µ¡¡¢¶å¶å´ÏÇú15µ¡¡¢¶å¼·´Ï¹¶5µ¡¡Ë¤ÈÆÃ¼ìÀø¹ÒÄú5ÀÉ¤Ç¡¢Àï»à¼Ô¤Ï64Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÈô¹Ôµ¡Åë¾è°÷55Ì¾¡£ÊÌ¤Ë¡¢12·î9Æü¡¢¾å¶õ¾¥²ü¤ÎÎíÀï1µ¡¤¬Ãå´Ï¤Ë¼ºÇÔ¡¢Åë¾è°÷1Ì¾»àË´¡Ë¡£ÊÆ·³¤Î·ã¤·¤¤ÂÐ¶õË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Í×½¤Íý¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï100µ¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·âÅö»þ¡¢Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»Âç¾57ºÐ¡¢µ¡Æ°ÉôÂâ»Ø´ø´±¡¦Æî±ÀÃé°ìÃæ¾54ºÐ¡¢¹Ò¶õ»²ËÅ¡¦¸»ÅÄ¼ÂÃæº´37ºÐ¡¢¹¶·âÂâÁí»Ø´ø´±¡¦Ê¥ÅÄÈþÄÅÍºÃæº´39ºÐ¡¢ÂèÆó¼¡È¯¿ÊÉôÂâ»Ø´ø´±¡¦Åçºê½ÅÏÂ¾¯º´33ºÐ¡¢Íë·âÂâ»Ø´ø´±¡¦Â¼ÅÄ½Å¼£¾¯º´32ºÐ¡¢Âè°ì¼¡À©¶õÂâ»Ø´ø´±¡¦ÈÄÃ«ÌÐ¾¯º´32ºÐ¡¢ÂèÆó¼¡À©¶õÂâ»Ø´ø´±¡¦¿ÊÆ£»°ÏºÂç°Ó30ºÐ¡¢²Ã²ìÀïÆ®µ¡Ê¬ÂâÄ¹¡¦»Ö²ì½ÊÍºÂç°Ó27ºÐ¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂÅ·¹Ä40ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Îµ¢ÅÓ¡¢Æó¹ÒÀï¤ÎÁóÎ¶¡¢ÈôÎ¶¤Ï¡¢¥¦¥§¡¼¥¯Åç¹¶Î¬ºîÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂâ¤òÎ¥¤ì¤¿¡£»Ä¤ëÀÖ¾ë¡¢²Ã²ì¡¢æÆÄá¡¢¿ðÄá¤Ï¡¢12·î23Æü¤«¤é24Æü¤Ë¤«¤±À¥¸ÍÆâ³¤¡¦ÃìÅç¤ÎÇñÃÏ¤ËÅêÉÅ¤¹¤ë¡£³Æ´Ï¤ÎÈô¹Ôµ¡Ââ¤Ï¡¢ÎíÀïÂâ¤Ïº´Çì´ðÃÏ·ÐÍ³¤Ç´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ø¡¢´ÏÇú¡¢´Ï¹¶¤Ï¼¯²°´ðÃÏ·ÐÍ³¤Ç±§º´´ðÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÎµÙÍÜ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¿ÊÆ£¤Ï¡¢12·î25Æü¡¢´ä¹ñ´ðÃÏ¤«¤é¸â³¤·³ÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¡¢·³°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¹Ò¶õ¿À·Ð¾É·ó¡Ø¥«¥¿¡¼¥ëÀ¡Ù²«áÕ¡×¡¢Æó½µ´Ö¤Î²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½½Æó·î»°½½ÆüÉÕ¤ÇÀÖ¾ëÊ¬ÂâÄ¹¤Î¿¦¤ò²ò¤«¤ì¡¢¤µ¤·¤¢¤¿¤Ã¤ÆÇ¤Ì³¤Î¤Ê¤¤¡Ö¸âÄÃ¼éÉÜÉí¡×¤Î¼Îá¤¬½Ð¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¹Åç¤ÎÀ¸²È¤Ç¤ÎÅ¾ÃÏÎÅÍÜ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿ÊÆ£¤Ï¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤ËÀµ·î¤òÎ¾¿Æ¤È·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¶ì¤·¤¤Àï¤¤
¡Ö³¤ÏÉ¡¦¿ÊÆ£Âç°Ó¡×¤Îµ¢¶¿¤ÏÃ¯¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¶á½ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¼îÏÑ¤ÎÏÃ¤ò¤Í¤À¤ê¤ËµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ»¤Ç¿ÊÆ£¤Î»Ñ¤òÇ§¤á¤ë¤È¡¢Æ´ØÝ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢Ä¾Î©ÉÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµó¼ê¤Î·ÉÎé¤ò¤·¤¿¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¿ÊÆ£¤Ï¡¢ÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È2¥õ·îÈ¾¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²«áÕ¤Î¾É¾õ¤â¤ª¤µ¤Þ¤ê¡¢¾¼ÏÂ17¡Ê1942¡ËÇ¯2·î12Æü¡¢¡ÒÂçÊ¬³¤·³¹Ò¶õÂâ»ÊÎá¥ÎÌ¿¥ò¼õ¥±ÉþÌ³¥¹¥Ù¥·¡Ó¤Î¼Îá¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÊ¬¶õ¤ËÃåÇ¤¡£»Í·î°ìÆü¡¢ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î·±ÎýÉôÂâ¤È¤·¤ÆÆÁÅç³¤·³¹Ò¶õÂâ¤¬¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈô¹ÔÂâÄ¹·ó¶µ´±¤ËÊä¤»¤é¤ì¤¿¡£
ºÇÁ°Àþ¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¥é¥Ð¥¦¥ë¤ÇºîÀïÃæ¤ÎÂè¸ÞÈ¬Æó³¤·³¹Ò¶õÂâÈô¹ÔÂâÄ¹·óÊ¬ÂâÄ¹¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¼Îá¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ17Ç¯11·î8Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£½èÊ¬¤·¤½¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î·³µ¡½ñÎà¤ÎÊÝ´É¤ò¸µ³¤·³µ¡´ØÂçº´¤ÎÉã¤ËÂ÷¤·¤Æ¥é¥Ð¥¦¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¸ÞÈ¬Æó¶õ¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤È¤¡¢¿ÊÆ£¤Ï¿·¤¿¤ËÉô²¼¤È¤Ê¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¤Ë¡¢
¡Ö³¤·³ÀïÆ®µ¡Ââ¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤ÏÊÔÂâ¶¨Æ±¶õÀï¤À¡£Åë¾è°÷¤¬Àï²Ì¤òµó¤²¤ë±¢¤Ë¤Ï¡¢À°È÷°÷¤äÊ¼´ï°÷¤È¤¤¤Ã¤¿Î¢Êý¤ÎÅØÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤Ã¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤Ê¤É¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤è¤êÄ¹¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤¤È´¤¯¤è¤¦¤Ë¡×
¤È·±¼¨¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÊÆ£¤ÎÄ¹¤¯¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¼¡²óµ»ö¡ã¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤ó¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÄÀï¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÀïÈÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷¡×¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊËÜ²»¡×¡ä¤Ç¤Ï¡¢¿ÊÆ£¤¬°ä¤·¤¿¡Ö¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡×¤Îµ¡Ì©½ñÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤·¤Þ¤¹¡£