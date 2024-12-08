Âç¿ÎÅÄ¡¡¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¡¡¼«¿È¤Î±Ç²è¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×ÈëÏÃ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£·¡Ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¤µ¤ó¤¬Æ¬È±¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¤½¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¡Ö¤¢¤ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Ö¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¤½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï£µ¿Í¤°¤é¤¤¤Ë²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¼ÏÂÅª¤ÊÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£