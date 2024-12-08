½ÀÆ»¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¡Ö·Á¡×¤òÈäÏª¡¡°ÛÎã¤Î¡È£³´§¡ÉÌÜ»Ø¤·¡Ö·Á¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò£¶£°¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñ¤Î»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ö·Á¡×¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£¸ÃÊ¤Ø¤Î¾º¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æº£Ç¯£±·î¤«¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÈäÏª¤¬¼Â¸½¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È´À¤ò¿¡¤¤¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·Á¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¸ÞÎØ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë²Ã¤¨¡Ë£³´§¤òÁÀ¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¤È°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¤â¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£