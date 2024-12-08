ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡ÆÈ¼«ÍýÏÀ¡Ö½Ä²óÅ¾ÂÇË¡¡×¤ò½é·ãÇò¡¡Íèµ¨¤â·ÑÂ³¤·¡¢30È¯&VÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ë¼«¿È¤ÎÂÇ·âÍýÏÀ¤ò½é·ãÇò¤·¤¿¡£¡Ö½Ä²óÅ¾ÂÇË¡¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«ÍýÏÀ¤òº£µ¨¡¢½é¤á¤Æ¼ÂÁ©¡£ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£µåÃÄ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë31ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¶âËÜÃÎ·û¤¬ºÇ¸å¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇË¡¤ò¾º²Ú¤µ¤»¡¢ÂçÂæÅþÃ£¤È2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎVÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º´Æ£µ±¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´°À®·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö½Ä²óÅ¾¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«ÍýÏÀ¤ÇÄ©¤ó¤À½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î´°À®ÅÙ¤ò¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÏÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡Ë»î¹ç¤Ç¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜÅªÃÏ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÊýË¡¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÜ»Ø¤¹ÂÇ¤ÁÊý¤ÏÍèµ¨¤âÆ±¤¸¤À¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¼«¸ÊºÇ¹âÂÇÎ¨¡¦268¤â¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ20ËÜ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿16ËÜÎÝÂÇ¤â¡¢¤Û¤ó¤Î²áÄø¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡º´Æ£µ±¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö½Ä²óÅ¾¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£ÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡¢Î¾¸ª¤ÈÃÏÌÌ¤òÊ¿¹Ô¤Ë²ó¤¹¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¡Ö²£²óÅ¾¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÈ¯ÁÛ¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ö½Ä²óÅ¾¡×¤Ïº¸±¦¤ÎÏÆÊ¢¤ò¸ò¸ß¤Ë¿¤Ó½Ì¤ß¤µ¤»¤ÆÂÇ¤Ä¡£¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤òÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²£²óÅ¾¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¡×¡¢½Ä²óÅ¾¤Ï¡Ö¤ä¤¸¤í¤Ù¤¨¡×¤À¡£¤³¤Î¡Ö½Ä²óÅ¾¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡ÖÂ¦¶þ¡Ê¤½¤Ã¤¯¤Ä¡Ë¤¬Âç»ö¡×¤À¤È¸×¤Î¼çË¤¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¦¶þ¡×¤È¤Ï¡¢ÏÆÊ¢½Ì¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±¦¡¢º¸¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò¶Ê¤²¤ëÆ°¤¡£º¸ÂÇ¤Á¤Îº´Æ£µ±¤Î¾ì¹ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ëºÝ¡¢Åê¼ê´ó¤ê¤Î±¦ÏÆÊ¢¤ò½Ì¤á¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢µÕ¤ËÈ¿ÂÐÂ¦¤Îº¸ÏÆÊ¢¤ò¼ý½Ì¡£±¦¤Ë·¹¤±¤¿¤â¤Î¤òº¸¤Ë·¹¤±¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤àÍýÏÀ¤À¡£¥³¡¼¥¹¤ä¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¦¶þ¤Î³ÑÅÙ¤äÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤ò¸¦µæ¡£¡ÖÂÎ¤Î²óÅ¾¤ÎÊý¸þ¤È¼ê¤Î¸þ¤¤¬°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤ÂÇµå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ïº´Æ£µ±¤ÏÇØ¹ü¤¬½À¤é¤«¤¤¡£Â¦¶þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ëÆ°¤¤â½ÀÆðÀ¤ËÉÙ¤à¡£¡Ö¶»³Ô¡Ê¶»²ó¤ê¡Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦²ÄÆ°°è¤¬¹¤¤¤È»×¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ô´ØÀá¤Ï¹Å¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£Å·À¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¡¢Îà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇ·âÍýÏÀ¤òº£¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î³°Éô¥³¡¼¥Á¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¡Ö½Ä²óÅ¾¡×¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Íý²òÅÙ¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¡¢¿ÊÊâ¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡£ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¼«¿È½é¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡¡û¡Ä¡Ö½Ä²óÅ¾¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯ÆüËÜ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¡Ö½Ä¿¶¤ê¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£º´Æ£µ±¤Ï¡Ö¤Á¤Þ¤¿¤Ç¤Ï½Ä¿¶¤ê¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ä²óÅ¾¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£½Ä¿¶¤ê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ä¤Ë»È¤¦¡£¥Ü¥È¥à¥Ï¥ó¥É¡Ê°ú¤¼ê¡Ë¤ÎÉª¤ò¶Ê¤²¤Æ³«¤±¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¤è¤¦¤ËÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¸ª¤òÊ¿¹Ô¤Ë²ó¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¾å¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤â¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤Ï½Ä¿¶¤ê¤â½Ä²óÅ¾¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¸ª¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤é¼´¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â²£²óÅ¾¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂÎ¤òº¸±¦¤Ë·¹¤±¤ëÆ°¤¤ÇÂÇ¤Ä¡Ö½Ä²óÅ¾¡×¤È¤Ï¡¢»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡û¡Äºå¿ÀÁª¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç14¿Í¤¬32ÅÙµÏ¿¡£Íèµ¨º´Æ£µ±¤¬ÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë47ËÜ°ÊÍè¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï07Ç¯¶âËÜÃÎ·û¤Î31ËÜ°ÊÍè¡£À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢85Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·40ËÜ¤È²¬ÅÄ¾´ÉÛ35ËÜ°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ë¡£