°Ç¥Ð¥¤¥ÈÁË»ß¤Ø²£ÉÍ¥Ó¡¼¥³¥ë¡¦¿¹°æ·òÂÀÁª¼ê¤é·¼È¯Æ°²è¡¡¡Ö²ÃÃ´¤Ï¿ÍÀ¸ÇËÌÇ¡×
¡¡¼ã¼Ô¤é¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ê£Ó£Î£Ó¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë±þÊç¤·¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¸©·Ù¤È¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â¥ê¡¼¥°¡Ö²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¡×¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î´í¸±À¤òÅÁ¤¨¤ë·¼È¯Æ°²è¤òºîÀ®¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¸©Æâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ä±Ø¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡ÊÅÅ»Ò´ÇÈÄ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
¡¡Ìó£³£°ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿¹°æ·òÂÀÁª¼ê¤ä²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î¥¥ó¥°³«Áª¼ê¤é£µ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡££Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö´ÊÃ±¹â¼ýÆþ¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È°Æ·ï¡×¡ÖÂ¨ÆüÂ¨¶â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÍ¶¤¤¡¢Æ¿Ì¾À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÁ÷¤é¤»¤ë¼ê¸ý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö²ÃÃ´¤¹¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤ÎÇËÌÇ¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þÊç¸å¤ËÁê¼ê¤Ë¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡¦ÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·ÙÈÈºáÍÞ»ßÂÐºö¼¼¤Ï¡Ö¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê·¼È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤È¥Ó¡¼¥³¥ë¤ÏÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò£²£µÆü¤ËÄù·ë¡£Âè£±ÃÆ¤Î³èÆ°¤È¤·¤ÆÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¶¨ÄêÄù·ë¼°¤Ç¡¢¸©·ÙÀ¸³è°ÂÁ´Éô¤Î¾®ÎÓÀé½©ÉôÄ¹¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÈÈºáÍÞ»ß¤ä¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È´üÂÔ¡£¿¹°æÁª¼ê¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£