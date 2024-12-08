±©À¸·ë¸¹¡¡ÀáÌÜ¤Î30ºÐàÎô²½á¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤·¡ÖÌîµå¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÇ¯Îðá¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«¿È¤¬À©ºî¡¦»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè£³ÃÆ¡Ö£Ù£õ£ú£õ£ò£õ¡¡£È£á£î£ù£õ¡¡£É£Ã£Å¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£³£ò£ä¡½£Å£ã£è£ï£å£ó¡¡£ï£æ¡¡£Ì£é£æ£å¡½£Ô£Ï£Õ£Ò¡×¤¬£·Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«Ëë¤·¡¢£±Ëü£´£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤¿£±£µ¶Ê¤òÇ®±é¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï½éÆü¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ´°·ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±©À¸¤Î£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö£È£á£ð£ð£ù¡¡£â£é£ò£ô£è£ä£á£ù¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£³£°¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿£³£°Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î£²£°Âå¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢£³£°Âå¤ÎÀ¤³¦¤ËÆÍÆþ¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¬¡¢±©À¸¤Ë¤Ïà·Ð¸³ÃÍá¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÇ¯Îð¤È¤·¤Æ¤ÏÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÌîµå¤È¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤«¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤È·Ð¸³¤È¤«¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¡¢µ»½Ñ¤È¤«¤Î»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âËÜÈÖ¤âÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡º£¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿Ê²½¤Î²áÄø¡£±©À¸¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£