¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÅçÅÄËã±û¡¡Á´ÆüËÜ¤ÇÁÀ¤¦¥·¥Ë¥¢Àª·âÇË¡Ä¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬²ÝÂê¡×¥¸¥å¥Ë¥¢£³Ï¢ÇÆ¤âËý¿´¤Ê¤·
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷²¦¡¦ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£¶¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢ÄºÅÀ¼è¤ê¤Ë¤âËþÂ¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£¶Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢£±£²£µ¡¦£·£´ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£±£¹£¹¡¦£´£¶ÅÀ¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³Ï¢ÇÆ¤ÏÁ´¼ïÌÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç²ñ»Ë¾å½é¤á¤Æ¡££É£Ó£Õ¸øÇ§¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤Î£±£³ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤¬²óÅ¾ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÅ¾ÅÝ¡£¸åÈ¾¤Ë¤â¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ÏÁ´¤Æ¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤¬²ÝÂê¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£²£°Æü³«Ëë¡¢Âçºå¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£Ó£Ð¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÅêÆþÍ½Äê¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤È£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¥·¥Ë¥¢Àª·âÇË¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢à½÷²¦á¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£