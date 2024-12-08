TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥ë¥³¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë°äÀ×¤ÎÈ¯·¡¸½¾ì¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜ»þ´Ö¤­¤Î¤¦Ìë¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤«¤é¤ª¤è¤½100¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¥«¥Þ¥ó¡¦¥«¥ì¥Û¥æ¥Ã¥¯°äÀ×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

1985Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿È¯·¡¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÂç½ÇÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯·¡¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ï»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤ÎÈ¯°Æ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤´É×ºÊ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÏÁØ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¸¦µæÅï¤Ë¤âÂ­¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö²¿¼ïÎà¤Î¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×

°äÀ×¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ´ï¤Ê¤É¤ò»ÅÊ¬¤±¤¹¤ëºî¶È¤ò¸«¤Æ¡¢¤´É×ºÊ¤Ï¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸ø¼°ÆüÄø¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¥È¥ë¥³¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢µ¢¹ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£