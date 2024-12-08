Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¡Ì¾¶Ê¤Î¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡¡¡ÖiTunes¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×·÷³°¢ª7°Ì¢ª2°Ì
¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬7Æü¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖiTunes¡×¤Î¿Íµ¤¾å°Ì¤Ë¼¡¡¹¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡WANDS¤È¤Î¶¦ºî¤Ç180ËüËç¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ï6Æü¸á¸å9»þÂæ¤Ë·÷³°¤«¤é7°Ì¤ËµÞÉâ¾å¡£¤½¤³¤«¤é¿¤ÓÂ³¤±¡¢7Æü¸á¸å1»þÂæ¤Ë¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤¿¤Àµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×¡Ê94Ç¯¡Ë¤¬5°Ì¡¢¡Ö±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ä¡×¡Ê91Ç¯¡Ë¤¬10°Ì¡¢¡ÖYou¡Çre¡¡My¡¡Only¡¡Shinin¡Ç¡¡Star¡×¡Ê88Ç¯¡Ë¤¬12°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×20¤Ë4¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ÖALL¡¡Time¡¡Best¡×¡Ê20Ç¯¡Ë¤¬2°Ì¡£½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óºî¡ÖCOLLECTION¡¡1¡×¡Ê87Ç¯¡Ë¤¬9°Ì¤È¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö²þ¤á¤ÆÄ°¤Ä¾¤¹¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤â¡Ö½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¿´¤Ë¤·¤ß¤ë¡×¤È¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡Ê¡ÖYou¡Çre¡¡My¡¡Only¡¡Shinin¡Ç¡¡Star¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡Ë80Ç¯Âå¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°ÊÍè¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç»ä¤ÎÃæ¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Ï10Âå¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤ÇÅØÎÏ²È¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Âç¤Ê¤ë¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§²¬ËÜ¿¿Ìë¡¡96Ç¯¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡£º£Ç¯Á°È¾¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡Ä¡£¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤º¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£