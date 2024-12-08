¸Å¶¶µü¸è¤¬º£µ¨6ÅÀÌÜ¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤Éâ¾å¡ª¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î3È¯²÷¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Å¶¶µü¸è¤¬¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè16Àá¤Î¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â½øÈ×¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç14¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö43¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬1¤Ä¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö9¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â2¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È°¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤ÎÀï¤¤¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×7Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º£Àá¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ë¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤È´ú¼êÎç±û¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤Î6Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¸åÈ¾¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢54Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç°ï¤é¤·¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï67Ê¬¤Ë¸Å¶¶¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï´ú¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬Íí¤ó¤Ç¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£84Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤ÎÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¸Å¶¶¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬²ó¼ý¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿´ú¼ê¤Ï¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢È¿Å¾¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¡£Æ°¤Ä¾¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¸Å¶¶¤Ï¡¢º¸Â¤Ç¤Î¤Þ¤¿¤®¤ò¶´¤ó¤Ç±¦Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ò·è¤á¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¸Å¶¶¤Ïº£µ¨¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç8ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È6ÅÀÌÜ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï10Æü¤ËCL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Ç²®¸¶ÂóÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢15Æü¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¡É¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡3¡Ý0¡¡¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡6Ê¬¡¡¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
2¡Ý0¡¡54Ê¬¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¡ÊOG¡¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
3¡Ý0¡¡84Ê¬¡¡¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¡¡º£µ¨¤â½øÈ×¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç14¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö43¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬1¤Ä¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö9¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â2¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È°¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤ÎÀï¤¤¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×7Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º£Àá¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ë¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï67Ê¬¤Ë¸Å¶¶¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï´ú¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬Íí¤ó¤Ç¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£84Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤ÎÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¸Å¶¶¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬²ó¼ý¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿´ú¼ê¤Ï¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢È¿Å¾¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¡£Æ°¤Ä¾¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¸Å¶¶¤Ï¡¢º¸Â¤Ç¤Î¤Þ¤¿¤®¤ò¶´¤ó¤Ç±¦Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ò·è¤á¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¸Å¶¶¤Ïº£µ¨¸ø¼°ÀïÄÌ»»¤Ç8ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È6ÅÀÌÜ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬3¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï10Æü¤ËCL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Ç²®¸¶ÂóÌé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢15Æü¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¡É¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡3¡Ý0¡¡¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡6Ê¬¡¡¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
2¡Ý0¡¡54Ê¬¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¡ÊOG¡¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
3¡Ý0¡¡84Ê¬¡¡¸Å¶¶µü¸è¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë