[12.7 オランダ・エールディビジ第15節](マンデメーカーズ・スタディオン)※28:00開始<出場メンバー>先発GK 1 J. HouwenDF 3 ダリオ ヴァン デン バイスDF 4 L. van GelderenDF 17 R. van EijmaDF 34 L. WoutersMF 6 ヤシン・ウキリMF 22 T. van de LooMF 24 G. RoemeratoeFW 9 O. Zawada

FW 18 S. van der WaterFW 19 R. Margaret控えGK 13 J. KestingGK 31 L. VogelsDF 2 J. LelieveldDF 33 F. Al MazyaniMF 8 P. VroeghMF 14 C. LokesaMF 35 K. FelidaMF 52 モハメド・イハッタレンFW 7 D. CleoniseFW 10 R. NiemeijerFW 29 ミヒャエル・クラメル監督Henk Fraser[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 3 T. BeelenDF 5 G. SmalDF 26 G. ReadDF 33 ダヴィド ハンツコMF 4 ファン・インボムMF 8 クインテン・ティンバーMF 27 A. MilamboFW 14 Igor PaixãoFW 23 A. Hadj MoussaFW 29 サンティアゴ・ヒメネス控えGK 1 ジュスティン バイローGK 21 P. AndreevDF 2 バルト ニューコープDF 15 F. GonzálezMF 6 R. ZerroukiMF 10 C. StengsMF 24 G. ZechiëlMF 34 C. NadjeFW 17 L. IvanušecFW 38 イブラヒム・オスマンFW 49 Z. Redmond監督ブライアン プリスケ

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります