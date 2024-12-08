¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¡¢CL¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ËÃÆ¤ß¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï7Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
Á°Àá¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤ò¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿3°Ì¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó(¾¡¤ÁÅÀ23)¤Ï¡¢4ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò·âÇË¡£3Æü¸å¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é4Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤Î¥·¥Ã¥¯¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥Æ¥é¤¬¹½¤¨¤¿¡£
15°Ì¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê(¾¡¤ÁÅÀ11)¤ËÂÐ¤·¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬6Ê¬¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥«¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¼õ¤±¤¿¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬DF¤Î¸Ô´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¡£¸«»ö¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤«¤éGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë21Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¤¥·¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Îº¸CK¤«¤é¥¿¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï43Ê¬¡¢¥Æ¥é¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤¬Á°¤¬¤«¤ëÃæ¡¢¥®¥é¥ô¥©¥®¤Ë2ÅÙ¹¥µ¡¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ60Ê¬¤Ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤òÅêÆþ¡£
¸åÈ¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ò¤¤¤Ê¤·¤¿Ãæ¡¢79Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥«¤¬ºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¤Ç¸£À©¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·84Ê¬¡¢¥®¥é¥ô¥©¥®¤Ë1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤â2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£
¸åÈ¾¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó 2-1 ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê
¡Ú¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Û
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä(Á°6)
¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(Á°21)
¡Ú¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Û
¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥®¥é¥ô¥©¥®(¸å39)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Á°Àá¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤ò¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿3°Ì¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó(¾¡¤ÁÅÀ23)¤Ï¡¢4ÆüÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ò·âÇË¡£3Æü¸å¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é4Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤Î¥·¥Ã¥¯¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥Æ¥é¤¬¹½¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë21Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¤¥·¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Îº¸CK¤«¤é¥¿¡¼¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï43Ê¬¡¢¥Æ¥é¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤¬Á°¤¬¤«¤ëÃæ¡¢¥®¥é¥ô¥©¥®¤Ë2ÅÙ¹¥µ¡¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ60Ê¬¤Ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤òÅêÆþ¡£
¸åÈ¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤ò¤¤¤Ê¤·¤¿Ãæ¡¢79Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥«¤¬ºÝ¤É¤¤¥ß¥É¥ë¤Ç¸£À©¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·84Ê¬¡¢¥®¥é¥ô¥©¥®¤Ë1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤â2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£
¸åÈ¾¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó 2-1 ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê
¡Ú¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Û
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä(Á°6)
¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(Á°21)
¡Ú¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡Û
¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥®¥é¥ô¥©¥®(¸å39)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é