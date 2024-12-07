¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ªÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Ì¥ÎÏ

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¡Ö70¡ó PURE Dark Chocolate with Coffee¡×60g¡¦1,620±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤¬¥«¥«¥ªÆ¦¤ÈÈþ¤·¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¡£
¡Ö70¡ó PURE Dark Chocolate with Cinnamon¡×60g¡¦1,620±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎÌÚ¤Î¼ùÈé¤«¤éºÎ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«»º¥·¥Ê¥â¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö68¡ó PURE Dark Chocolate with Slow Roasted Cacao Nibs¡×¡¢
¡Ö57¡ó PURE Dark Milk Chocolate with Coconut¡×¡¢
¡Ö75¡ó PURE Dark Chocolate¡×¡¢
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¡Ö84¡ó PURE Dark Chocolate¡×¤â¤¢¤ë¡£
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(Higuchi)