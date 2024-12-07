¡Ú°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡ÛÎµÀ±ÎÃ»á¤âÍèÅ¹¡£¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAMIRI¡×¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¾¾ºä²°¤ËOPEN¡ª

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[caption id="attachment_1259122" align="aligncenter" width="337"] Designed by: Mike Amiri[/caption]
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