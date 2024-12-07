ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼õ¾Þ¡ª¡ÖÈò¤±¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¤Î»ëÅÀ¤¬É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
[caption id="attachment_1258775" align="aligncenter" width="613"] ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó4³¬¤Ë¤Æ±Ä¶ÈÃæ¤ÎÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¡ÖTokyo Family Marche¡×[/caption]
ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤Î¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê»ö¶È¡×¤¬¡¢¡ÖÂè9²ó½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ2024¡×¤Ç½÷À¤Î¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¿©ÉôÌç¡×¤Î¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¿©¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÇ¥»ºÉØ¤¬¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¤ë½Ð»º°é»ù´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê»ö¶È¡×¡£Æ±»ö¶È¤Ï¡¢¿©¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Ç¥»ºÉØ¤¬¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤¤ë½Ð»º°é»ù´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê»ö¶È¡×¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼¨¤¹Ç¥¿±»þ´ü¤Î¿©»ö¤ä±ÉÍÜÀÝ¼è´ð½à¡¢¤½¤·¤Æ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÀßÄê¤·¤¿´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¥ÉØ¤¬Èò¤±¤ë¤Ù¤¸¶ºàÎÁ¤äÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¡×¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Ç¥³è¡¦Ç¥¿±¡¦¼øÆý´ü¤Î½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¾Ú¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ï¥é¡¼¥ëÇ§¾Ú¡×¤ä¡Ö¥ô¥£¡¼¥¬¥óÇ§Äê¡×¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ÈÇ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä´ë¶È¤Ç¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤äÅ¹Æ¬POP¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÈò¤±¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¤Î»ëÅÀ¤¬É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë
Æ±ÃÄÂÎ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö²¿¤òÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇ¥»ºÉØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç¥ÉØ¤¬Èò¤±¤ë¤Ù¤¸¶ºàÎÁ¤äÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢ÀìÍÑ¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿©ÉÊÁª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í°Æ¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡×ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¡ÖÂè9²ó½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ2024¡×¤Î¿³ºº°÷¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¿·¤·¤¤³µÇ°¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(ÍÕ»À¥µ¥×¥ê¤¬¤¤¤¤ÄøÅÙ¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£)Ç¥¿±¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤³µÇ°¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤òÀß¤±¡Ø½Ð»º°é»ù´Ä¶¡Ù¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤ÏÆÃ¤Ë´ð½à¤ÎÃæ¤Î¡ØÇ¥¿±Ãæ¤ËÀÝ¼è¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¡Ù¤¬¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£(Å´Ê¬¡¢ÍÕ»À¤òÀÝ¤ë¡¢¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬È¿ÂÐ¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ
º£²ó¡Ö¿©ÉôÌç¡×¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡ÖTokyo Family Marche¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤Ç¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ¤À¡£
Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸½Ìò¥Þ¥Þ¡£¼Â¿©¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë¿®Íê¤¢¤ëÀÜµÒ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÌµÎÁ¤Î¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤Èµ¤·Ú¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢±óÊý¤ÇÅ¹ÊÞ¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTokyo Family Marche ONLINE¡×¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÇ¥³èÃæ¡×¡Ö¤Ä¤ï¤ê¡×¡Ö¼øÆýÃæ¡×¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤Î¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê»ö¶È¡×¤¬¡ÖÂè9²ó½÷À¤Î¤¢¤·¤¿Âç¾Þ2024¡×¤Î¡Ö¿©ÉôÌç¡×¤Ç¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ÉÇ§Äê¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£Tokyo Family Marche
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ2-1-8 ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó4F
¡ÖTokyo Family Marche¡×¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tokyofamilymarche
Tokyo Family Marche ONLINE¡§https://maternityfood-marche.com
ÆüËÜ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¡§https://maternity-food.org
(¹¾ºêµ®»Ò)