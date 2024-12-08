Åçº¬¸¶È¯2¹æµ¡ 13Ç¯¤Ö¤êºÆ²ÔÆ¯¡¡12·î²¼½Ü¤ËÈ¯Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï12·î7Æü¡¢Åçº¬¸¶È¯2¹æµ¡¤òÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åçº¬¡¦¾¾¹¾»Ô¤ÎÅçº¬¸¶È¯¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Ç¤Ï¡¢7Æü¸á¸å3»þ¤Ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬µ¯Æ°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï³ËÊ¬ÎöÈ¿±þ¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÂ³¤¯¡ÖÎ×³¦¡×¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¹æµ¡¤Î²ÔÆ¯¤Ï2012Ç¯1·î°ÊÍè¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Åçº¬¸¶È¯¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ÈÆ±¤¸¡ÖÊ¨Æ¿å·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸¶»ÒÏ§¤Ç¡¢¤³¤Î·¿¼°¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ï¡¢10·î¤ÎµÜ¾ë¸©¤Î½÷Àî¸¶È¯¤ËÂ³¤2´ðÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï¡¢12·î²¼½Ü¤ËÈ¯Á÷ÅÅ¤ò³«»Ï¡¢2025Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾ºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£