»³Ãæ¤«¤é°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î°äÂÎ¡¡»àÂÎÂ»²õÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÃË½÷3¿Í¤òÂáÊá¡¡ÀÅ²¬»Ô
ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÎëÌÚÀ»¿ÍÍÆµ¿¼Ô¤È°û¿©Å¹Å¹Ä¹¤Î»°ÂðÎÃÇÏÍÆµ¿¼Ô¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤Î19ºÐ¤Î½÷¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï¤³¤È¤·6·î¤´¤í¤«¤é10·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦¿ÎÆ£µ®Ç·¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤Ï6·î²¼½Ü¤´¤í¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£»Þ»Ô¤Î»³ÎÓ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Ç³¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÎÆ£¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£