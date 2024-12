【ドールズフロントライン VSK-94 聖夜の警官 重傷Ver.】2025年8月 発売予定価格:34,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ファット・カンパニーより、2025年9月に発売される1/7スケールフィギュアの「ドールズフロントライン VSK-94 聖夜の警官 重傷Ver.」。こちらは、スマートフォン向けゲームの「ドールズフロントライン」より、ライフルを擬人化したVSK-94を立体化したものだ。

今回は、VSK-94の専用スキンである「聖夜の警官」の重傷イラストを元に再現されている。オリジナルで描かれていたイラストでは、悔しそうに口に紐を銜えているような姿になっていたが、ややアレンジは加えられているものの独特な雰囲気はそっくりそのままだ。

フィギュアの素材は磁石、プラスチックで、全高は約250mmだ

悔しそうにこちらを見つめているような表情が、なんともかわいいこちらのVSK-94。頬を少し赤らめて、目は少しだけ潤んでいるようにも見える。頭にはケモミミやメイド風のカチューシャなど、様々なアクセサリーが付けられており、賑やかな見た目になっている。

ショートカットのヘアーは、クリアパーツが採用されており、毛先に掛けて少し透き通っている。この黄色い髪と、青い耳、青いアクセサリーなどの色合いが美しく、いつまでも眺めていたくなるような不思議な魅力を放っている。

悔しそうな表情をしたVSK-94

耳も凝った作りになっている

髪には氷をモチーフにしたアクセサリーが付けられている

圧倒的なインパクトがあるのが、なんといってもほぼ紐で構成された衣装だろう。大きすぎるバストを覆い隠すには不十分すぎて、まったくけしからん姿である。衣装全体としてはクリスマスがモチーフになっており、首からぶら下げた緑のリボンや鈴、サンタを彷彿とさせる赤いマントなど見ていて楽しい雰囲気だ。

ほぼ紐状態の衣装

胸の大きさが強調されて見える

手には、キャラクターのモチーフになったライフルが握りしめられている

ふかふかとしたカーペットの上に座り込んだポーズになっているが、その分水色のストッキングを履いた脚などかなりセクシーなスタイルになっている。このカーペットの上には、脱ぎ捨てたハイヒールなど様々な小物もが並べられている。

赤いマントや大きな尻尾は着脱可能だ

なんともセクシーな衣装だ

カーペットの上には、ハイヒールが脱ぎ捨てられている

こちらの「ドールズフロントライン VSK-94 聖夜の警官 重傷Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているので、どうしても手に入れたいという人は、忘れる前に購入を済ませておこう!

(C) Copyright (C) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.