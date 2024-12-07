¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬Êì¹»¡¦Á°¶¶¾¦¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬£·Æü¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ë·²ÇÏ¤ÎÁ°¶¶¾¦¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó£·£°£°Ì¾¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈäÏª¡¢¤½¤·¤Æ°æ¾å¤Î¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤¿¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¤â³«ºÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÌîµå¶µ¼¼¤È¤«¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤«¤³¤ì¤«¤é¤âËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿º¸ÏÓ¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£