½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤æ¤«¤ê¤Î°äÀ×¤Ê¤É»ë»¡¡¡¥È¥ë¥³ÂÚºßºÇ½ªÆü
½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢¥È¥ë¥³Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¡¢8Æü¸á¸å¡¢µ¢¹ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢7Æü¸á¸å¥È¥ë¥³¤Î¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Î100¥¥í¤Û¤ÉÆîÅì¤Ë¤¢¤ë¥«¥Þ¥ó¡¦¥«¥ì¥Û¥æ¥Ã¥¯°äÀ×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂå¥ª¥ê¥¨¥ó¥È»Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤À¤Ã¤¿»°³ÞµÜ¤µ¤Þ¤¬À¸Á°»Ù±ç¤·¤¿È¯·¡¸½¾ì¤Ç¡¢Àè·îË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤â°ì½ï¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯·¡Ä´ºº¤Ë¤ª¤è¤½40Ç¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥Ê¥È¥ê¥¢¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÂçÂ¼¹¬¹°½êÄ¹¤¬¡¢4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÁØ¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÅ´´ï¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÁØ¤Ë¶á¤Å¤¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸«Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸¦µæÅï¤Ç¡¢½ÐÅÚ¤·¤¿ÅÚ´ï¤òÀ°Íý¤¹¤ëºî¶È¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡Ö²¿¼ïÎà¤Î¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
ÅÚ´ï¤Î¿§¤Ê¤É¤Ç»ÅÊ¬¤±¤ò¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¤´É×ºÊ¤ÏÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤´É×ºÊ¤ÏÆüËÜ¤Î´óÉÕ¤Ç¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½ê¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥È¥ë¥³¤ÇÍ£°ì¤ÎËÜ³ÊÅªÆüËÜÄí±à¡Ö»°³ÞµÜµÇ°Äí±à¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç8Æü¸á¸å¡¢µ¢¹ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£