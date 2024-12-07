½ãÇò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ûー¥¹¡¦¥½¥À¥·¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿Èþ¤·¤¯µ±¤¯ÌÓÊÂ¤ß¤È¶¯¤µ¡×¡Ú¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÇ¶¯ÇÏÅÁÀâ¡Û
Âè72²ó ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º µÈÅÄÈ»¿Íµ³¼êµ³¾è¤Î¥½¥À¥·¤¬»Ë¾å½éÇòÌÓ¤ÎGIÀ©ÇÆ (c)SANKEI
¥¤¥¿¥º¥é¤È¿Í´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó
2020Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ëºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¤ò¾¡¤Á¡¢ÇòÌÓÇÏ½é¤ÎGⅠÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥½¥À¥·¡£
Íâ2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Îºù²Ö¾Þ¤âÀ©¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶¥ÇÏ³¦¤ËÇòÌÓÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢ºÍ¿§·óÈ÷¤Î½÷·æ¤ÎÁÇ´é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Û2ºÐÌÆÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¡Öºå¿ÀJF¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª
¸½Ìò»þÂå¤ÎÆ±ÇÏ¤òÃ´Åö¤·¤¿º£Ï²Î´Íø¸µ±¹Ì³°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤ò¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ¾ÇÏ36Æ¬¤ÎÁÇ´é¤È¶¯¤µ¤Îº¬¸»¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÇ¶¯ÇÏÅÁÀâ～´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤ëÌ¾ÇÏ¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿Í´Ö¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«¿È¤â¿Í´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¸½¾ì¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥½¥À¥·¤ÎÃ´Åö±¹Ì³°÷¤À¤Ã¤¿º£Ï²Î´Íø¤ÏÇòÌÓ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ûー¥¹¤ÎÁÇ´é¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯·ù¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Á¤é¤â»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤ì°Ê¾å¤ä¤ë¤È³ú¤à¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï³ú¤àµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ª¸µ¤Ç¥«¥Á¥«¥Á¤È»õ¤òÌÄ¤é¤¹¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤Í¡×
¥½¥À¥·¤Î〝¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê〟¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ï¡¢ÇÏË¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¤ª¿¬¤Ë¼«¿È¤ÎÉ¡¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¹ø¤òÆþ¤ì¤Æºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥½¥À¥·¤Ï¤´µ¡·ù¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Ü³ÀèÀ¸¤Ë¤â¥¤¥¿¥º¥é¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÁ¤·¤¯Ä´¶µ»Õ¤Î¤³¤È¤â¹¥¤¤ÊÇÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä´¶µ»Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÇÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ü³ÀèÀ¸¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤Å¤¯¤ÈÇÏË¼¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤â¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ò¹¥¤¤Ë³ú¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ»þ·×¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÈÅÄÈ»¿Íµ³¼ê¤â±¹¼Ë¤Ë¤è¤¯´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤êÉï¤Ç¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¥½¥À¥·¤Ç¤â¡¢Ä´¶µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Èµ¡·ù¤¬°¤¤Æü¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¡¢Ìµ¸ý¡ÊÆ¬Éô¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤ëÇÏ¶ñ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¶á¤Å¤¯¤È¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤Æ·ù¤¬¤ë¤½¤¦¤À¡£ÇØÃæ¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸¤¤¤Î¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤â¤¦ÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÇÏË¼¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡Ù¤È¾·¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥½¥À¥· ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2018Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÀÊÌ¡§ÌÆÇÏ
ÌÓ¿§¡§ÇòÌÓ
Éã¡§¥¯¥í¥Õ¥Í
Êì¡§¥Ö¥Á¥³¡ÊÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë
Ä´¶µ»Õ¡§¿Ü³¾°²ð
ÇÏ¼ç¡§¶â»Ò¿¿¿Í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÀïÀÓ¡§16Àï7¾¡
¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¡§ºù²Ö¾Þ¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡¢ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º
À¸»ºËÒ¾ì¡§¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡Ê°ÂÊ¿¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÇ¶¯ÇÏÅÁÀâ ～´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤ëÌ¾ÇÏ¤ÎÁÇ´é
Âè2¼¡¶¥ÇÏ¥Öー¥à¡Ê1990Ç¯Á°¸å¡Ë¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥¿ー¥Õ¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ36Æ¬¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¶¯¤µ¤äÂ®¤µ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇÏ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¡ÊÄ´¶µ»Õ¡¢±¹Ì³°÷¡¢Ä´¶µ½õ¼ê¡¢µ³¼ê¡¢ËÒ¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤ò´º¹Ô¡£º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÎ¢ÏÃ¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢´¶Æ°¥¹¥Èー¥êー¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢Ì¾ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó°úÂàÇÏ¼èºàÈÉ
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯12·î12Æü
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊËÜÂÎ1,800±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¹ØÆþ¡§https://amzn.asia/d/cgFJe0T
¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯À¤³¦ºÇ¶¯¤Î°äÅÁ»Ò¡×¡Ú¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î°úÂàÇÏÅÁÀâ¡Û
»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡Ø¥¦¥ª¥Ã¥« vs ¥À¥¤¥ï¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¶¯¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿Èì¿§¤Î½÷²¦
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×