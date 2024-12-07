¡ØBLEACH¡Ù¥Í¥à¤Á¤ã¤ó¡õ¥Þ¥æ¥êÍÍ¤Î´Ø·¸À¤Ë´¶ÎÞ¤ÎÀ¼¡Ö¿Æ¿´¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤ÉãÌ¼À®Ê¬¡×¡ÖÎÞ¤¬¡Ä¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ-ÁêÑîëý-¡ÙÂè36ÏÃ¤¬7Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥æ¥êÍÍ¤È¥Í¥à¤ÎÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï´¶ÎÞ¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê»Ñ¡Ä¥Í¥à¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ¸å¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØBLEACH¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè36ÏÃ¤Ï¡¢É¥»¦ÃÏÂ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤ªÂÇ¤ÁÅÝ¤»¤ºÊÑÍÆ¤òÂ³¤±¤ë¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢Þº¥Í¥à¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¡£Àï¶É¤«¤é¾ðÊó¤òµÛ¤¤¾å¤²¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¡¢¥Þ¥æ¥ê¤ÎÌ¿Îá¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¹Í¤¨À®Ä¹¤·»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Í¥à¤Î·è°Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥à¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥æ¥êÍÍ¤Î¿Æ¿´¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤Î¾å¤ò¹Ô¤¯Áê¼ê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤ê¤ã¥Þ¥æ¥êÍÍ¤Î´¶¾ð¤â¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¶»¸µ¤ËÂçÀÚ¤½¤¦¤Ë¥Í¥à(ÂçÇ¾)¤òÊú¤¨¤ë¥Þ¥æ¥êÍÍ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈá¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¤«¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥æ¥êÍÍ¤È¥Í¥à¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤ÉãÌ¼À®Ê¬¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤¿¤¼¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2001Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØBLEACH¡Ù¤Ï¡¢»à¿À¡¦µàÌÚ¥ë¥¥¢¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»à¿À¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹õºê°ì¸î¤È¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï£±²¯3000ËüÉô°Ê¾å¤Ç¡¢¥²¡¼¥à²½¡¢2018Ç¯¤ËÊ¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2004Ç¯¡Á2012Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡×¤Ï¸¶ºî¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÀ©ºîÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ï2012Ç¯3·î°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2022Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÂè1¥¯¡¼¥ë¡¢2023Ç¯7·î¡Á9·î¤ËÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè36ÏÃ¡ÖBABY,HOLD YOUR HAND 2 [NEVER ENDING MY DREAM]¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡µÑ»Õ´°À»ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿À¤ÎºÛ¤¡Ù¤Ç¡¢ÊÑËÆ¤·½±¤¤³Ý¤«¤ë¥ê¥¸¥§¡¦¥Ð¥í¡£¹¶·â¤·¤Æ¤âÌµ½ý¤Î¥ê¥¸¥§¤òÁ°¤Ëµþ³Ú½Õ¿å¤Ï¡¢Ëü»ö¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÒÄ²ò¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âè»Í»Þ³¹¤Ç¤Ï¡¢É¥»¦ÃÏÂ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤ªÂÇ¤ÁÅÝ¤»¤ºÊÑÍÆ¤òÂ³¤±¤ë¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢Þº¥Í¥à¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡Àï¶É¤«¤é¾ðÊó¤òµÛ¤¤¾å¤²¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¡¢¥Þ¥æ¥ê¤ÎÌ¿Îá¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¹Í¤¨À®Ä¹¤·»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Í¥à¡£Àï¤¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê»Ñ¡Ä¥Í¥à¤Á¤ã¤ó¤ÎºÇ¸å¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØBLEACH¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè36ÏÃ¤Ï¡¢É¥»¦ÃÏÂ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤ªÂÇ¤ÁÅÝ¤»¤ºÊÑÍÆ¤òÂ³¤±¤ë¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢Þº¥Í¥à¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¡£Àï¶É¤«¤é¾ðÊó¤òµÛ¤¤¾å¤²¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¡¢¥Þ¥æ¥ê¤ÎÌ¿Îá¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¹Í¤¨À®Ä¹¤·»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Í¥à¤Î·è°Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2001Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØBLEACH¡Ù¤Ï¡¢»à¿À¡¦µàÌÚ¥ë¥¥¢¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»à¿À¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹õºê°ì¸î¤È¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï£±²¯3000ËüÉô°Ê¾å¤Ç¡¢¥²¡¼¥à²½¡¢2018Ç¯¤ËÊ¡»ÎÁóÂÁ¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2004Ç¯¡Á2012Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡×¤Ï¸¶ºî¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÀ©ºîÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ï2012Ç¯3·î°ÊÍè¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢2022Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÂè1¥¯¡¼¥ë¡¢2023Ç¯7·î¡Á9·î¤ËÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè36ÏÃ¡ÖBABY,HOLD YOUR HAND 2 [NEVER ENDING MY DREAM]¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡µÑ»Õ´°À»ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿À¤ÎºÛ¤¡Ù¤Ç¡¢ÊÑËÆ¤·½±¤¤³Ý¤«¤ë¥ê¥¸¥§¡¦¥Ð¥í¡£¹¶·â¤·¤Æ¤âÌµ½ý¤Î¥ê¥¸¥§¤òÁ°¤Ëµþ³Ú½Õ¿å¤Ï¡¢Ëü»ö¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÒÄ²ò¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âè»Í»Þ³¹¤Ç¤Ï¡¢É¥»¦ÃÏÂ¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤ªÂÇ¤ÁÅÝ¤»¤ºÊÑÍÆ¤òÂ³¤±¤ë¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢Þº¥Í¥à¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡Àï¶É¤«¤é¾ðÊó¤òµÛ¤¤¾å¤²¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ú¥ë¥Ë¥À¤È¡¢¥Þ¥æ¥ê¤ÎÌ¿Îá¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¹Í¤¨À®Ä¹¤·»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Í¥à¡£Àï¤¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£