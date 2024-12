日本のヒップホップシーンに旋風を巻き起こしたラッパー・Awichのテーマソングとも言える「Queendom」を、激しい感情を迸らせながら歌ったオープニングに、いきなりヤラれた。いや、正確に言えば、Awich誕生のストーリーも内包するその「Queendom」を歌い始める直前のスポットライトの中に屹立する姿の凛々しさに、まず気持ちを鷲掴みにされた。そこから6人のダンサーを従え、Netflixシリーズ『極悪女王』の主題歌として書き下ろした「Are you serious?」を含むドープなヒップホップナンバーをたたみかけるように投下。『極悪女王』のシーンをバックドロップに映し出しながら披露した「Are you serious?」は、常に生贄を求めている現代社会に言及した辛辣なリリックが不吉に鳴る教会風のオルガンの音色とともに耳にこびりつく。

セットリスト

[BEGINNING STAGE]

1. Queendom

2. Guerrilla

3. Are you serious?

4. Remember

5. Bad Bitch美学

6. 洗脳

7. ALI BABA with DAIDAI from Paledusk

8. WHORU? with DAIDAI from Paledusk

9. GILA GILA

10. RASEN in OKINAWA

11. LONGINESS REMIX

12. Butcher Shop

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





「今日はヒップホップの畑から遊びにきたぜ。<REDLINE>のやり方を見せてくれ!」観客に挑むように声を上げたAwichは、しかし、「Remember」のダンサブルなトラックに合わせ、観客がバウンスするだけでは満足しなかったらしい。「まだまだ遊び足りないよね? 暴れていい日って知ってる? おまえら暴れにきたんだろ!? 私の曲じゃ暴れられないって言われると思ったよ。だから、2曲アレンジしてきました。アレンジしてくれた奴が今日来てくれてます。そいつと一緒にぐちゃぐちゃにしてやる!」こうして文章にするとケンカを売っているように聞こえるが、もちろん、そんなことはない。早速、Awichは明日<REDLINE>に出演するメタルコアバンド・PALEDUSKのDAIDAI(G)を呼び込み、彼とリアレンジした「ALI BABA」「WHORU?」の2曲を披露する。ヒップホップの畑からロックの畑に遊びにきたAwichによる最高の手土産だ。激しいアクションでメタリックなフレーズを閃かせるDAIDAIのギタープレイに観客が声を上げる。「正直、ここに来るのは怖かったけど、来たからにはカマすしかないだろ! 真ん中空けてくれ! 全力でぶつかってこい!」と観客を煽ってウォールオブデスからモッシュさせると、彼女はモッシュの中にダイブ。そこまで遊び尽くせるのは、やはり手土産をちゃんと持ってきたからだ。俺も今度、誰かの家を訪ねる時は手土産を忘れないようにしよう。そんなことはさておき、「まだまだ行けますか!?」と「GILA GILA」から繋げた「RASEN in OKINAWA」と「LONGINESS REMIX」では観客がシンガロング。Awichの曲がロックの畑にも浸透していることを知る。「初めてダイブしました。支えてくれてありがとう。(私に)蹴られた人、ごめんなさい」と語りかけたあと、「もっと蹴ればよかった。だって、そういうもんでしょ?(笑)」と付け加えたのは、彼女なりの照れ隠しだったのかしらとちょっと思ったりも。「ロックの祭典とは何かを見せつけてくれたから、ヒップホップとは何かを教えたいと思います」最後を飾ったのは、ヒップホップのパイオニア、ウータン・クランのメンバー、RZAがプロデュースした「Butcher Shop」。「まだリリースしていない。これからしようと思ってる。ヒップホップとは何かを体感してもらってもいいですか?」そんなふうに紹介したその「Butcher Shop」は、Awichにとって世界進出の足掛かりになる曲なんじゃないかとすでに世の中をざわつかせている。文◎山口智男写真◎RUI HASHIMOTO [SOUND SHOOTER]