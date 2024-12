SOUL STAGEのトリを飾ったtricotは、唯一無二と言えるサウンドに加え、ロックフェスのセオリーに縛られないと言うか、それを踏襲することにそもそも興味がないと言うか、はっきり言ってしまえば、完全に無視したパフォーマンスで独特の世界観を作り上げ、観客を圧倒したのだった。ライブは中嶋イッキュウ(Vo, G)の伸びやかな歌声から始まる「右脳左脳」でスタート。リズミカルな歌が心地いいダンスポップナンバー…と思わせ、キダモティフォ(G, Cho)によるフリー&フリーキーなギタープレイをはじめ、バンドは中嶋の歌と対峙するような演奏を繰り広げる。そこから吉田雄介(Dr)のキックで繋げた「OOOL」も歌メロそのものはシティポップにもなりそうな魅力を持ちながら、バンドの演奏は「右脳左脳」同様、歌の伴奏という概念を逸脱している。それがtricotの基本形。曲の前半で効果音的にギターを鳴らしていたキダは付点8分ディレイで音色を煌めかせたり、頭は振りながら激しいコードカッティングを交えたりしながら、1曲の中で変幻自在のプレイを繰り広げていく。

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

2024年12月6日(金)配信開始※デジタルシングル▼VocalAdam Graham (FACT)AG (NOISEMAKER)GEN (04 Limited Sazabys)Hiro (SHADOWS / FACT)細美武士 (MONOEYES)庵原将平 (SHANK)Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)Jesse (The BONEZ / RIZE)JOEY (EGG BRAIN)Jose (TOTALFAT)Kaito (Paledusk)笠原健太郎 (Northern19)Kenta Koie (Crossfaith)Kj (Dragon Ash / The Ravens)MAH (SiM)Masato (coldrain)N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)Suga (dustbox)▼GuitarKazuki (SHADOWS / FACT)YD (Crystal Lake)Daidai (Paledusk)▼Bassチヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)▼DrumsTatsuya (Crossfaith)▼Special Thanks169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

