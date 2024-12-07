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¢£REDLINE ALL THE FINAL PROJECT ¡ÈREDLINE DREAM BAND¡É
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¢§Vocal
Adam Graham (FACT)
AG (NOISEMAKER)
GEN (04 Limited Sazabys)
Hiro (SHADOWS / FACT)
ºÙÈþÉð»Î (MONOEYES)
°Ã¸¶¾Ê¿ (SHANK)
Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)
Jesse (The BONEZ / RIZE)
JOEY (EGG BRAIN)
Jose (TOTALFAT)
Kaito (Paledusk)
³Þ¸¶·òÂÀÏº (Northern19)
Kenta Koie (Crossfaith)
Kj (Dragon Ash / The Ravens)
MAH (SiM)
Masato (coldrain)
N¢ÏOKI (ROTTENGRAFFTY)
NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
Suga (dustbox)
¢§Guitar
Kazuki (SHADOWS / FACT)
YD (Crystal Lake)
Daidai (Paledusk)
¢§Bass
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¢§Drums
Tatsuya (Crossfaith)
¢§Special Thanks
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