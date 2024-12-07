ÀÖÁ¿±ÒÆó¼ç±é¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×½é²óÊüÁ÷Æü¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/07¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é9¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë21»þ¡Á¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬2025Ç¯1·î25Æü¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ëÀìÌç¤ÎÃµÄå¡¦³¥¹¾¼·À¸¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤¬ÁêÂ³ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µÙ³ØÃæ¤Î°åÂçÀ¸¡¦»°ÉÙÎá»Ò¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤¬¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¡¼¥¹¡¦Ä«±Ê½¨¼ù¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤â¡£Èà¤é¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ËÍí¤àÆñ²ò¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢ÄË²÷¤Ë¡¢»þ¤ËÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
°Û¿§¤À¤é¤±¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Æñ²ò¤ÊÁêÂ³¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¸Î¿Í¤È»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Îå«¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ÄË²÷¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£³ÆÏÃ¤òºÌ¤ë¥²¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤â½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Ç¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯
¢¡ÀÖÁ¿±ÒÆó¼ç±é¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¸ø³«
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÊª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¡£ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ëÀìÌç¤ÎÃµÄå¡¦³¥¹¾¼·À¸¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤¬ÁêÂ³ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µÙ³ØÃæ¤Î°åÂçÀ¸¡¦»°ÉÙÎá»Ò¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤¬¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Çñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Û¿§¤À¤é¤±¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Æñ²ò¤ÊÁêÂ³¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¸Î¿Í¤È»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Îå«¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ÄË²÷¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£³ÆÏÃ¤òºÌ¤ë¥²¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤â½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û