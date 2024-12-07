LED¥é¥¤¥È¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡Ä¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤Ìë¶õ¤ËÈô¤Ð¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È ²Ö²Ð¤È¤Î¶¥±é¤â °¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô
¡¡°¦ÃÎ¸©¹¾Æî»Ô¤Ç12·î7Æü¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤ÆÌë¶õ¤ËÈô¤Ð¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹¾Æî»Ô¤Î»ÔÀ©70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬300¸Ä¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î´ê¤¤¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¿¥ó¤ÏLED¥é¥¤¥È¤Ç¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢É÷¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¡§
¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
ÊÌ¤Î¿Æ»Ò¡§
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¤È¿¥¤ê¤Ê¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£