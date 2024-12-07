½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢ºäËÜ¤Ï3°Ì¡¡ÊÆ¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó½éV ÆüËÜÀª5¿Í½Ð¾ì¤âÍ¥¾¡Æ¨¤¹¡ÚGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Û
¢£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê19¡¢ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¹ç·×208.85ÅÀ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î2°Ì¡£SP¼ó°Ì¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê25¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢4°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê24¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏÁí¹ç3°Ì¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì6Ì¾¤Î¤ß¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤ÏÆüËÜÀª¤¬»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5¿Í¤¬½Ð¾ì¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢Á°È¾3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ç¾¯¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃåÉ¹¡£½ªÈ×¤Ï½ÀÆðÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÍºÂç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
ºäËÜ¤ÏËÁÆ¬¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ø¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¸åÈ¾¤Ï·Ú²÷¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¾è¤ê¡¢3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Î3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Þ¤ÇÂç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£±éµ»¸å¤Ï¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤Ï3²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£¥Õ¥ê¡¼¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¹ç·×212.07ÅÀ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£7Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÈõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê23¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¤¬4°Ì¡¢ºòµ¨GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë3°Ì¤ÎµÈÅÄÍÛºÚ¡Ê19¡¢ÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬5°Ì¡¢½é½Ð¾ì¡¦¾¾À¸ÍýÇµ¡Ê20¡¢ÃæµþÂç¡Ë¤Ï6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë·ë²Ì¡Û
1¡Ë¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡¡·×212.07ÅÀ¡ÊSP70.04¡¢FS142.03¡Ë
2¡ËÀéÍÕÉ´²»¡¡·×208.85ÅÀ¡ÊSP69.33ÅÀ¡¢FS139.52¡Ë
3¡ËºäËÜ²Ö¿¥¡¡·×201.13ÅÀ¡ÊSP63.98ÅÀ¡¢FS137.15¡Ë
4¡ËÈõ¸ý¿·ÍÕ¡¡·×195.96ÅÀ¡ÊSP61.61ÅÀ¡¢FS134.35¡Ë
5¡ËµÈÅÄÍÛºÚ¡¡·×194.02ÅÀ¡ÊSP64.23ÅÀ¡¢FS129.79¡Ë
6¡Ë¾¾À¸ÍýÇµ¡¡·×189.02ÅÀ¡ÊSP62.63ÅÀ¡¢FS126.39¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
²ð¸î,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Êè,
¶âÂ°²Ã¹©,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ËÅì»Ô