¥µ¥¦¥¸¤ÇC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬ÂÐÀï¡¡¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ÎÂÐÀï¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤ÇÌó°ìÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸µ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¸½ºß¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡¢¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤Ï¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤È¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Î12·î7Æü¤ËÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Æó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÎó¤Î°ìÈÖÁ°¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤â¤Þ¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÓ¹¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¾¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢55Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤Î57Ê¬¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
»î¹çÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¥ª¥¿¥Ó¥ª¤ËÅÝ¤µ¤ì·ãÅÜ¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë·ã¤·¤¯¸À¤¤¹ç¤¦Ãæ¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÃçºÛ¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤Î¼ª¸µ¤Ç¥í¥Ê¥¦¥É¤¬²¿¤«¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Èà¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯5·î1Æü¤ÎÍ½Äê¤À¡£ºÆ¤ÓÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£