ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡·ëº§´Ö¶á¡©¤ÎÄ¹ÃË¤ËÂçÌò¿½¤·½Ð¤ë¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿·Ïº¤ÎÉã¤¬¤¹¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤êÆÈ¿È¡£¤µ¤ó¤Þ¤Î¶¶ÅÏ¤·¤Ç¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×ÈÓ·¦½ÕºÚ¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ïº§³è¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¡¢11ºÐ²¼¤Î´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡×¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÈÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£12·îÃæ¤Ë°ì±þ¡Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¡Ë¸À¤¦¤Í¤ó¡£º£Æü¤Ï7Æü¤ä¤«¤é¡¢¤»¤ä¤Í¤ó¡£¤è¤Û¤É³Î¿®¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£ÆóÀéæÆ¤Ë¡×¤È¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÂÔ¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁê¼ê¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ä¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤óOK¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Îµó¼°¤Ø¡¢µ¤¤¬¤Ï¤ä¤ë¤µ¤ó¤Þ¡£ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ëÂÇ¿Ç¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ëº§¼°¤òÍèÇ¯¤ä¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡È»Ê²ñ¤ò²¶¤¬¤¹¤ë¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È·ù¤À¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿·Ïº¤ÎÉã¤¬»Ê²ñ¤¹¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë»Ê²ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¡Ö¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡×¤ä¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ß¡¼¡ÊÂçÀ¾¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¡£¡Ö¥¸¥ß¡¼¤¬º£¤Î¤È¤³¤í»Ê²ñ¸õÊä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌò³ä¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤é¤·¤¤¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò²¶¤Ïº£¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡·ëº§½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢18¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¡£¤³¤³2Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â·ò¹¯´ï¶ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡¢²¿¤«¤â¤¦¥½¥ï¥½¥ï¡Ä¡£ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¾È¤ì¤ë¤·¡£¼«Á³¤Ê²ñ¿©¤Î¾ì¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¡Ä¡×¤È¡¢¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï¸µºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤È¡¢ÂçÃÝ¤Î¸µÉ×¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë85Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂçÃÝ¤È88Ç¯¤ËºÆº§¤·¡¢89Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ÎIMALU¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£