´äÅÄ¹äÅµ¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ë¼«¿È¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤¿µðÂçÀÐ¤³¤¦ÁüÀßÃÖ¡¡»×¤ï¤ºNG¤ò½Ð¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¡£°ìÈÌ¸ø³«¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µðÂçÀÐ¤³¤¦Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢2025Ç¯3·î16Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS EXHIBITION ¡ØJSB3 CLASS¡Ù¡£°áÁõ¤äCD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤Ê¤É¤ÎÎ¢Â¦¤âÅ¸¼¨¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
´äÅÄ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Çò°ì¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ö¡¼¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÇò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤½¤â¤½¤âËº¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¼«¿È¤Î´é¤òÉÁ¤¤¤¿µðÂçÀÐ¤³¤¦Áü¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖµðÂç¤Ê´éÌÌ¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµðÂçÀÐ¤³¤¦Áü¤Ï¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë´äÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿§¤òÂ¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÈÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê¼ê¤ò¡Ë²Ã¤¨¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¤â¡Ö¡Ê´äÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡ËNG½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡¢NAOTO¤µ¤ó¤â¡Ö´äÅÄÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤ÁáÂ®¡È³Û¤ËÆù¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤ï¡Á¡É¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤¾¤Ã¤Æ¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËNG¤ò½Ð¤·¤¿¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£