»°Ã«¹¬´î»á¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÑ³¤²¤Ç¼ä¤·¤²¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¡Ê63¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6Æü¤Ë54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡»°Ã«»á¤Ï½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ1997Ç¯¸ø³«¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÅìµþÆüÏÂ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤ÇÃæ»³¤µ¤ó¤ÏÃÝÃæ¤ÈÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£»°Ã«»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬Ñ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤²¤Ç¼ä¤·¤²¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÈÅö¤¿¤êÌò¤Î¹¬¤»¤Ê½Ð¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤À¡£