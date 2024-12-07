¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú¡õHANAKO¡¡¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹ÂåÉ½·èÄê¡ª£Ö²¦¼ê¤Ç¥Ó¡¼¥ë£²ËÜ¤ò°ìµ¤°û¤ß
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÉñ²Ú¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÎ×¤ó¤À¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¤ò£²°ÌÄÌ²á¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£·Æü¡¢¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¡Ë£±²óÀï¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õÎ°°²Æ¤ÈÂÐÀï¡£·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢£±°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿£Æ£×£Ã¡Ê¥³¥°¥Þ¡õÍÕ·î¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°ì¥¿¥Ã¥°¤Ç£³ÅÙ¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä£Æ£×£Ã¤Î¹¥Ï¢·¸¤Ë¶ìÀï¡£¥¨¥×¥í¥óºÝ¤Ç£Ä£Ä£Ô¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¾ì³°¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥°¥Þ¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤ò£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¡¢ÍÕ·î¤Î¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤òÉñ²Ú¤¬¤¯¤é¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÎôÀª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£±£°Ê¬²á¤®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¥³¥°¥Þ¤ËÉñ²Ú¤¬ÁÈ¤ß¤Ä¤¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤È¹çÂÎ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òßÚÎö¡£·ÁÀªµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¥³¥°¥Þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¸«Éñ¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤¬¥³¥°¥Þ¤Ë£Ê£Ð¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ç£Æ£×£Ã¤ËÇÔ¤ì¤¿Éñ²Ú¡õ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤è¤í¤³¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Éñ²Ú¤Ï¡Ö£Æ£×£Ã¥Þ¥¸¤Ç¶¯¤¤¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÁ°»×¤¤¤Ã¤¤êÉé¤±¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£É¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤ªÁ°¤éÄ©Àï¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡£ÂÔ¤Ã¤È¤±¤è¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ç½ËÇÕ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï£²¿Í¤Ç£²ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤°û¤ß¡£ºòÇ¯¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Éñ²Ú¤Ï¡¢£²Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±µ¤¹ç¤òÃíÆþ¤·¤¿¡£