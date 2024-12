この感動をどう伝えたらいいだろう。2024年に、ここ幕張メッセで、彼らのライブを再び観るチャンスが来るとは。全7曲45分は一瞬で過ぎてしまった。鹿児島発、九州をも代表するFAT PROPが<REDLINE ALL THE FINAL>のBODY STAGEのトリを務めた。SEが流れると、今別府知大(Vo, Key)、上原慎太郎(G)、梛木健一郎(B)、橋口武尚(Dr)が登場。バンドは2021年から活動休止をしており、なんとこのメンバー4人でライブをするのは10年ぶりになるそうだ。彼らの音楽性は2000年代前半にメイ、サムシング・コーポレイトなど、“ピアノエモ”と言われるジャンルが隆盛を極めたが、FAT PROPもその系譜に位置するサウンドと言っていい。

セットリスト

[BODY STAGE]

1.THE DIE IS CAST

2.Well,Well,Well

3.Magical Ocean

4.I Don't Care About You

5.Oh!! Sexy Girl

6.Close My Eyes

7.Change the future

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





ショウは「THE DIE IS CAST」で幕を開けると、拳を力強く突き上げる観客たちばかり。そう、ここには彼らの音楽を愛し、ライブを心待ちにしていたファンが集まっていたに違いない。熱気の濃さが違うのだ。「Well,Well,Well」に入ると、ラップ調のボーカルをスパイスに大人びたサウンドで迫り、上原のブルージーなギターソロも冴え渡る。ソロを終えた途端に「鹿児島のギターヒーローが帰って来たぞ!」と今別府は煽り、メンバー自身が何よりもこの場を楽しんでいる様子だった。「史上初の無観客ライブになるんじゃないかと思っていたけど、ありがとうございます!」と梛木が感謝の言葉を伝えると、会場からは温かい拍手が起きる。そして、透明感のあるコーラスが印象的な「Magical Ocean」に移ると、観客は手を左右に振って曲に参加。続いて柔らかなメロディを配した「I Don’t Care About You」、曲名を連呼するポップな「Oh!! Sexy Girl」を挟み、ライブは早くも後半戦へ。「久しぶりにライブする機会を与えてくれたKTRさん(REDLINE主催者)、ありがとうございます! 生きてて辛いこともあるけど、楽しいことを見つけて前向きに生きていきたい」と梛木が言った後、「バンドやってて良かった!」と上原も喜びを露わにする。その流れから、ここで「Close My Eyes」をドロップ。ソウルフルなボーカルから紡がれるメロディの翼に乗り、遠い空まで意識は吹っ飛んでしまった。身も心も溶ける素晴らしさで、ピアノエモ屈指の名曲と言えるだろう。最終曲「Change the future」で今別府はマイクを握りしめ、「大きな声を聴かせてくれよ!」と煽り、観客と熱いコール&レスポンスを繰り広げて、ライブは終了。「皆さんお家に帰ってからFAT PROPのライブ良かった! 胸を打たれた!と思ってもらえると思う。活動はこれで終わりですが、僕らの音楽はあなたの心の中にあります。僕らの音楽はきっとあなたの味方をしてくれるはず。今まで生きてきた中で一番最高だったぜ! 最高の人生だー!」と今別府は歓喜の雄叫びを上げていた。その気持ちの高ぶりは、BODY STAGEに集まった観客にも十分すぎるほど伝わっただろう。本当に本当に、最高のライブだった。文◎荒金良介写真◎MASANORI FUJIKAWA