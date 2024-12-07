»³²¼ÃÒµ×¡Ö¿À¤Î¼¶¡×²÷µó¤Ë´¶³´¡¡¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼ê¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×Æâ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¿À¤Î¼¶/Drops of God¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½ÐÀÊ¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥É¡¦¥é¥¹¥¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¡¢Æ±ºî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Âè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¼Ô¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¤âÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿À¤Î¼¶¡×¤ò¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Á´8ÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¡£ÃøÌ¾¤Ê¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¤ÎÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê°ä»º¤ò½ä¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿Ì¼¥«¥ß¡¼¥æ¡Ê¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¡Ë¤È¡¢Èà¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎ®¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦±óÊö°ìÀÄ¡Ê»³²¼¡Ë¤ÎÂÐ·è¤ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ÆüËÜ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï Apple TV+ ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¡¢»Ê²ñ¤ÎLiLiCo¤¬¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥¥ó´ÆÆÄ¤¬Â¸µ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤«¤é¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤ª¤â¤à¤í¤Ë¼è¤ê¤À¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»³²¼¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¿¨¡¢½Å¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢½Å¤ß¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿10¤«·î´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Æ¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò³Ø¤Ù¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¤â¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¼ç±é¤Î¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ë¡¼Á´°÷¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¾Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¥é¥¹¥¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î´Ø·¸À¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¢¤ëÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¡£¤½¤ì¤Ë»³²¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥í¥±¤Î»þ¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ÎÁ°¤ÎÆü¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤â¤È¤â¤È¥ï¥¤¥ó¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÉã¤ÏÎÁÍý¿Í¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¥ï¥¤¥ó¤ÎÃÎ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ÑÀ¸ÃÒÍµ¡Ë
Hulu ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¿À¤Î¼¶/Drops of God¡×Hulu¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ