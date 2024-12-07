¡ÖÀ¥Ð¥Ê¡×¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¡Ä¡Ä¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ1460ËüºÆÀ¸¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¡È¥ì¥¹ÌäÂê¡É¤Î¿¼¹ïÅÙ
É®¼Ô¤¬20Ç¯°Ê¾å¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇµÞ·ã¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¥¿¥Ö¡¼¤Ç¡¢¥ì¥¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤¬¥¢¥À¥ë¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°·¤¤¤µ¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡ÖÉ×¤È¤À¤±¡¢´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¼çÉØ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
¡Ê¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¡ËÆà½ï¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¤¦¤Á¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÊü¤¿¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê¤ò³«»Ï¤·¤¿25Ç¯Á°¤Ë¤Ï»×¤¤¤â¤è¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢
¡ÖÉ×¤È¸«¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¤«¤éÏ¿²è¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤¦¤Á¤â¥ì¥¹¤À¤«¤é¡¢¡ØTVer¡Ù¸«¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤ë¡×
¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»É¤µ¤ë¡É¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÃçÎÉ¤·¡×¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹Í½È÷·³¤ä¡¢±Ä¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎËþÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖÉ×ÉØ°¦¤ÈÀ°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ö±ÇÁü¤ÎÎÏ¡×¤Ë¶Ã¤¯¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ä°¦¤¹¤ë¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµã¤±¤ë¡ª¡×¡Ö¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ï¤Ê¤¤·ë¤Ó¡Ù¤ò´Æ½¤¡£¸ø³«Ìó1½µ´Ö¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ3ËÜ¤ò¸ø³«¤·¤¿³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Î¹ç·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ºî¡Ø¹¬¤»¤ÎÁªÂò¡Ù¤ÏÎß·×1460ËüºÆÀ¸¤È¤ª²½¤±¤Î¤è¤¦¤Ê²ó¤êÊý¤Ç¡¢¥ì¥¹ÌäÂê¤Ø¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤âËÄÂç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î±éµ»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÇ÷ÎÏ¡£
TikTok¤¬2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¼çÉØ¡¦¥Þ¥ÞÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢TikTok¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬25¡Á44ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë25¡Á44ºÐ½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼çÉØ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥Ü¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢TikTok¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬36ºÐ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¡£
¤³¤ì¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹À¤Âå¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¥Ð¥º¥ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î40Âå¡¢50Âå½÷À¤Î¥ì¥¹Î¨¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì35.6%¡¢33.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯¤ÇÉ×ÉØ¤Î¿²¼¼»ö¾ð¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ì¤À¤±À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÀ¤Ï¡ÖÈë¤á»ö¡×¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ç¤ÎÀ¶µ°é¤Ë¤â²ÝÂê¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÎø¥Ð¥Ê¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÀ¥Ð¥Ê¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¡£
¡ÖZÀ¤Âå¡¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ªÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡ÊËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ZÀ¤Âå¤Î40.5%¤Ï°ÛÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸òºÝ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤¿¿Í¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢6³ä¤¬1¡Á3¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤Ï¡Ö1¿Í¤¬µ¤³Ú¡×¡Ö¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¸º¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡ÖÎø°¦¤òÌÌÅÝ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºòº£ÏÃÂê¤Î¡ÖÀÅªÆ±°Õ¡×¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îø¿Í¤äÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÅªÆ±°Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÀÓÏ¹¥¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ¥Ð¥Ê¡×¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÖÀÅªÆ±°Õ¡×¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¢ªÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¢ª¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢Îø¥Ð¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¥Ð¥Ê¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¥ì¥¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤É¤Á¤é¤«1¿Í¤Ç¤â¥ì¥¹¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï²È¤Ç¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢³°¤ÇÉÔÎÑ¤â¤Ç¤¤º¡¢½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀ¤ÎÌÂÏ©¡É¤ò±Ê±ó¤Ë¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ°¦¤ÈÀ°¦¤ÏÊÌÊª¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤µ¤ó¤ÈÉ®¼Ô¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇØ¤ò¸þ¤±¤º¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¡¢ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤»¤º¡×
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡¦¡ÖTikTok For Business¡¢¡Ø¼çÉØ¡¦¥Þ¥ÞÇò½ñ¡Ù¤òÈ¯É½¡ª¡×¡ÊTikTok For Business¡Ë
¡¦¡ÖTikTok ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¡Ø36ºÐ¡Ù¤Ë¾å¾º¡×¡ÊDIGIDAY¡Ë
¡¦¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥»¥Ã¥¯¥¹¥µ¡¼¥Ù¥¤ 2024¡×¡Ê¥¸¥§¥¯¥¹¡Ë
¡¦¡ÖZÀ¤Âå¡¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ªÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡ÊËÍ¤È»ä¤È¡Ë
¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡ÖÉ×¤È¤À¤±¡¢´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¼çÉØ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¥É¥é¥Þ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÎ®¤ì¤ë»þÂå2023Ç¯¡¢É®¼Ô¤¬¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢
¡ÖÉ×¤È¸«¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Þ¤º¤¤¤«¤éÏ¿²è¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤¦¤Á¤â¥ì¥¹¤À¤«¤é¡¢¡ØTVer¡Ù¸«¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤ë¡×
¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»É¤µ¤ë¡É¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÃçÎÉ¤·¡×¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹Í½È÷·³¤ä¡¢±Ä¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎËþÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡ÖÉ×ÉØ°¦¤ÈÀ°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡Ö±ÇÁü¤ÎÎÏ¡×¤Ë¶Ã¤¯¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬1460ËüºÆÀ¸¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÆü¾ï¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾®¤µ¤Ê°¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆÀ¸¿ô¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¡¢¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£·ëÀ®1Ç¯¤ÇÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô5²¯²óÄ¶¤¨¤ÈµÞÀ®Ä¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤ä°¦¤¹¤ë¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµã¤±¤ë¡ª¡×¡Ö¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ï¤Ê¤¤·ë¤Ó¡Ù¤ò´Æ½¤¡£¸ø³«Ìó1½µ´Ö¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ3ËÜ¤ò¸ø³«¤·¤¿³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Î¹ç·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ºî¡Ø¹¬¤»¤ÎÁªÂò¡Ù¤ÏÎß·×1460ËüºÆÀ¸¤È¤ª²½¤±¤Î¤è¤¦¤Ê²ó¤êÊý¤Ç¡¢¥ì¥¹ÌäÂê¤Ø¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤âËÄÂç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î±éµ»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤¿¤·¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÇ÷ÎÏ¡£
TikTok¤¬2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¼çÉØ¡¦¥Þ¥ÞÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢TikTok¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬25¡Á44ºÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë25¡Á44ºÐ½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼çÉØ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥Ü¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢TikTok¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬36ºÐ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¡£
¤³¤ì¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹À¤Âå¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¥Ð¥º¥ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¤âZÀ¤Âå¤â¡Ä¡Ä¥ì¥¹¿Í¸ýµÞÁýÃæ¡Ö¡Ú¥¸¥§¥¯¥¹¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥»¥Ã¥¯¥¹¥µ¡¼¥Ù¥¤ 2024¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹Î¨¤ÏÃËÀ64.3%¡¢½÷À66.8%¡£¤Þ¤¿°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö»Òºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë40Âå¡¢50Âå½÷À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥¹¤Î³ä¹ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì63.4%¡¢87.7%¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î40Âå¡¢50Âå½÷À¤Î¥ì¥¹Î¨¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì35.6%¡¢33.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î10Ç¯¤ÇÉ×ÉØ¤Î¿²¼¼»ö¾ð¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ì¤À¤±À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÀ¤Ï¡ÖÈë¤á»ö¡×¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ç¤ÎÀ¶µ°é¤Ë¤â²ÝÂê¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÎø¥Ð¥Ê¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÀ¥Ð¥Ê¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¥Ð¥Ê¡×¤¬¶ì¼ê¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÀÅªÆ±°Õ¤âÆñ¤·¤¤¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¶áÇ¯¡ÖÎø¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖZÀ¤Âå¡¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ªÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡ÊËÍ¤È»ä¤È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ZÀ¤Âå¤Î40.5%¤Ï°ÛÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¸òºÝ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤¿¿Í¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢6³ä¤¬1¡Á3¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤Ï¡Ö1¿Í¤¬µ¤³Ú¡×¡Ö¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¸º¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡ÖÎø°¦¤òÌÌÅÝ¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºòº£ÏÃÂê¤Î¡ÖÀÅªÆ±°Õ¡×¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îø¿Í¤äÉ×ÉØ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÅªÆ±°Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÀÓÏ¹¥¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀ¥Ð¥Ê¡×¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÖÀÅªÆ±°Õ¡×¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¢ªÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¢ª¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢Îø¥Ð¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¥Ð¥Ê¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¥ì¥¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¥ì¥¹¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÎ¾Êý¤È¤â¡¢¥ì¥¹¾õÂÖ¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤É¤Á¤é¤«1¿Í¤Ç¤â¥ì¥¹¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï²È¤Ç¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢³°¤ÇÉÔÎÑ¤â¤Ç¤¤º¡¢½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤¡ÈÀ¤ÎÌÂÏ©¡É¤ò±Ê±ó¤Ë¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ°¦¤ÈÀ°¦¤ÏÊÌÊª¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤µ¤ó¤ÈÉ®¼Ô¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇØ¤ò¸þ¤±¤º¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¡¢ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤»¤º¡×
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡¦¡ÖTikTok For Business¡¢¡Ø¼çÉØ¡¦¥Þ¥ÞÇò½ñ¡Ù¤òÈ¯É½¡ª¡×¡ÊTikTok For Business¡Ë
¡¦¡ÖTikTok ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¡Ø36ºÐ¡Ù¤Ë¾å¾º¡×¡ÊDIGIDAY¡Ë
¡¦¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥»¥Ã¥¯¥¹¥µ¡¼¥Ù¥¤ 2024¡×¡Ê¥¸¥§¥¯¥¹¡Ë
¡¦¡ÖZÀ¤Âå¡¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ªÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¡ÊËÍ¤È»ä¤È¡Ë
¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)