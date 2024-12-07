¤Ê¤¼¥²¡¼¥à¤Ï¥À¥á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏOK¤Ê¤Î¡© ¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î¾Íè¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Ø¤Î²óÅú
»Ò¤É¤â¤¬¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¾Íè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¥²¡¼¥à¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¼¡Âè¤ÇÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬·÷³°¤Ë¡ª ¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¡Ö¾Íè½¢¤¤¿¤¤¿¦¶È¡×¥È¥Ã¥×10
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÍ§Ã£¤È¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç»ö¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃ£À®´¶¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏOK¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤À¤ì¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ö³°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï·ò¹¯Åª¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¥µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³è¶·¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿º¢¤Èº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿ÆÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥²¡¼¥à¤òÈÝÄê¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ä½ÀÆð¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¿Æ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Î¤è¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¼«¿È¤â°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥²¡¼¥à¤Î²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¸«¼é¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ë¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Á³¤È¶½Ì£¤¬Çö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½½Ê¬¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼¡¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´²ÍÆ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¿»ö¤âÊÐ¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½ÉÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤é¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡ÖÌë¤Ï¢þ»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿²¤è¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³èÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à¤È¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬ÉÑÈË¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¼«¿È¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤ÈÝÄê¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈÝÄê¡×¤â¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ºäÅÄ À»°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ°÷¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥´¥ó¶µ°é³×Ì¿¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤È³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò³Ø¹»¤Î³°¤«¤éºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶µ°é³×Ì¿²È¡£
(Ê¸:ºäÅÄ À»°ìÏº¡Ê»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤à¤·¤í¡¢¥²¡¼¥à¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¼¡Âè¤ÇÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡×¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬·÷³°¤Ë¡ª ¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¡Ö¾Íè½¢¤¤¿¤¤¿¦¶È¡×¥È¥Ã¥×10
¡Ö¥²¡¼¥à¡á°¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¸«Ä¾¤¹»þÂåÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï°±Æ¶Á¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä»þÂåÃÙ¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏOK¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤À¤ì¤¬·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ö³°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï·ò¹¯Åª¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¥µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³è¶·¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿º¢¤Èº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿ÆÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥²¡¼¥à¤òÈÝÄê¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ä½ÀÆð¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¿Æ¤ÎÍý²ò¡É¤Î½ÅÍ×À¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤À¤±Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¿Æ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Î¤è¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¼«¿È¤â°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥²¡¼¥à¤Î²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¸«¼é¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ìÊýÅª¤Ë¥²¡¼¥à¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ö¤Ë¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥ë¡¼¥ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤¹¼êÃÊ¤¬¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÌµÍý¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢¡Ö¥À¥á¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÈ¿È¯¿´¤òÊú¤¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥²¡¼¥à¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Á³¤È¶½Ì£¤¬Çö¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½½Ê¬¤Ë¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¼¡¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´²ÍÆ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¿»ö¤âÊÐ¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½ÉÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤é¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡ÖÌë¤Ï¢þ»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿²¤è¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¿Æ»Ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³èÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤à¤È¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·òÁ´¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬ÉÑÈË¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¼«¿È¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤ÈÝÄê¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈÝÄê¡×¤â¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ºäÅÄ À»°ìÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¶µ°÷¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆÈÎ©¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥é¥´¥ó¶µ°é³×Ì¿¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö³Ø¹»¶µ°é¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥¥¤¥¤È³Ø¤Ù¤ë¶µ°é¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò³Ø¹»¤Î³°¤«¤éºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶µ°é³×Ì¿²È¡£
(Ê¸:ºäÅÄ À»°ìÏº¡Ê»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¥¬¥¤¥É¡Ë)