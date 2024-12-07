ÅÏÊÕÂçÃÎ¡¡¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê²È¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÁÍ§¤¬Ë½Ïª¡¡¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢NHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£VTR½Ð±é¤·¤¿ÌÁÍ§¤Ë¡ÖÉô²°¤¬¥â¥Æ¤½¤¦¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖOKAMOTO'S¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥ª¥«¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢ÅÏÊÕ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï10Âå¸åÈ¾¤Ç¡ÖºÐ¤â°ì½ï¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±µéÀ¸¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ë¡¢»öÌ³½ê¤â°ì½ï¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤â°ì½ï¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¡£15Ç¯Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤äÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÍ§Ã£¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤êÊý¤ÏÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤ÆÀ¿¼Â¤ÊÃË¡£¿Í¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤â¤¦¤½¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÃµ¤¹»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤Ãµ¤·¤Æ¥ª¥Ö¥é¡¼¥ÈÊñ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤¦¤½¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ°¸ý¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬°¦¤ª¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢Éô²°¤¬¥â¥Æ¤½¤¦¡£ÃË¤¯¤µ¤¤¼ñÌ£¤È¤«½÷¤Î»Ò¥¦¥±¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê²È¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦¥â¥Æ¤ë¿Í¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¡ÈÁÇ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¡É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎË½Ïª¤Ë¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖOKAMOTO'S¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¤¯¤ó¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£