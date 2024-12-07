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Source
Minor Planet Electronic Circular. ¡ÈMPEC 2024-X24 : 2024 XA¡É.¡ÊMinor Planet Center¡ËSmall-Body Database. ¡È(2024 XA)¡É.¡ÊJet Propulsion Laboratory¡ËTeo Blašković. ¡ÈAsteroid 2024 XA flew past Earth at 0.02 LD, the closest flyby of the year and second closest on record¡É.¡ÊThe Watchers¡Ë¡ÈTony Dunn»á¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¡É.
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