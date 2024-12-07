¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Ï²¹ÃÈ²½¤ÇÁá¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂæÉ÷¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤Ë
°ì»þÅª¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡£
º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥Ï¥ê¥±¡¼¥óÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡¢É÷Â®Áý¤·Áý¤·
¤Þ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈó±ÄÍøµ¤¸õ¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÎDaniel Gilford»á¤é¤¬Environmental Research¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2019Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Î´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÀ¾ÍÎ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÎÉ÷Â®¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÀ¾ÍÎ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÎÉ÷Â®¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢µ¤¸õ¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ²¹ÃÈ²½¤·¤¿À¤³¦¤È²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±´ü´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î¤¦¤Á30¸Ä¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¥µ¥Õ¥¡¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¡¦¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ò¤È¤ÄÊ¬ÄøÅÙ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡×¡¢2022Ç¯¤Î¡Ö¥¤¥¢¥ó¡×¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó5¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ³¤ÍÎÂçµ¤Ä£¡ÊNOAA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼5¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÎÀªÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î400ÇÜ°Ê¾å¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¤Î14ÇÜ°Ê¾å¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼4¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÏºÇÂç»þÂ®47kmÁý¤·
¤µ¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈó±ÄÍøµ¤¸õ¸¦µæµ¡´Ø¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¾å½Ò¤Î¸¦µæ¤ÈÆ±¤¸ÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í°ÙÅª²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÎÉ÷Â®¤¬2019Ç¯°Ê¹ß¤ËÊ¿¶Ñ¤Ç»þÂ®29km¡ÊËèÉÃ8m¡Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿11¸Ä¤ÎË½É÷±«¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥·¡¼¥Ì¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤ÄÊ¬°Ê¾å¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡×¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤Ç¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¤âºÇÂçÉ÷Â®¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡×¤Î»þÂ®45km¡ÊËèÉÃ12.5m¡Ë¤Ç¡¢11¸Ä¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤òÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢»þÂ®18.2km¡ÊËèÉÃ5m¡ËÊ¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ê¥À½£¤äÆîÅìÉô¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö¥Ø¥ê¡¼¥ó¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì»þÂ®26km¡ÊËèÉÃ7.2m¡Ë¤È»þÂ®37km¡ÊËèÉÃ10.3m¡Ë¤âÉ÷ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î¶¯¤µ¤¬Áý¤·¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ1.4ÅÙÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¤ÌÌ¿å²¹¤À¤½¤¦¡£¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬ÄÌ¤Ã¤¿³¤°è¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ800ÇÜ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2019Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î84%¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÇºÇÂçÉ÷Â®¤ÎÁý²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÎGilford»á¤Ï¡¢À¼ÌÀ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Ï¡¢100Ç¯Á°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÃºÁÇ±øÀ÷¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤Ê³¤ÍÎ²¹ÃÈ²½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥óÈï³²¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤¬¶¯¤¯
ÆüËÜ¤ÎÂæÉ÷¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï¾åÎ¦»þ¤ÎÉ÷ÎÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢µ¤°µ¤¬¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤ÌÌ¿å²¹¤Î¾å¾º¤äÂæÉ÷¼þ°Ï¤Î¿å¾øµ¤ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAMSTEC¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µ¤²¹¤¬2ÅÙ¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô¤Ï14%¸º¾¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢È¯À¸¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Î³ä¹ç¤Ï13%Áý²Ã¡¢Ê¿¶Ñ¹ß¿åÎÌ¤Ï12%Áý²Ã¡¢¤½¤·¤ÆÂæÉ÷¤ÎÊ¿¶Ñ¶¯ÅÙ¡ÊÉ÷Â®¡Ë¤Ï5%Áý²Ã¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2ÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÂæÉ÷¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤¬Ê¿¶Ñ¤ÇËèÉÃ8.6m¡¢4ÅÙ¾å¾º¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑËèÉÃ10.2m¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È´Ä¶¾Ê¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸¿ô¤Ï¸º¤ë¤¬¡¢È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¶¯¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¹ß¿åÎÌ¤âÁý¤¨¤ÆÉ÷¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤¦È÷¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤âÂæÉ÷¤â¡¢É÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È²È²°¤ÎÂ»²õ¤ò¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢±è´ßÉÕ¶á¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¹âÄ¬¤Ë¤è¤ë¹¿¿åÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·É÷¤È±«¤¬¼å¤±¤ì¤Ðµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Èï³²¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·É÷¤¬¼å¤±¤ì¤Ð²°º¬¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤È¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·±«¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¾²²¼¿»¿å¤Ç¤¹¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢ÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤¬¾®¤µ¤¯¤¹¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·±«É÷¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¡¢²¹ÃÈ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¤Î¤Ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸½¼Â¤È¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤Èµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÂç·¿¤Ç¶¯¤¤¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤È¾åÎ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ðº£¤¬ºÇ¤â²º¤ä¤«¤Ê»þÂå¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬1¥«·î¤Ç6¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤ÈÈïºÒ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¹ÃÈ²½¤ÏÌ¤Íè¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
Source: Gilford et al. 2024 / Environmental Research, Climate Central
Reference: NOAA, Climate Central / PR Newswire, Nayak and Takemi 2023 / Geomatics, Natural Hazards and Risk, ³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½, ´Ä¶¾Ê, TBS NEWS DIG