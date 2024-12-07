¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Ë¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ê¼Ö¡×¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Þ ¢ª ¡Ø¶Ã¤¤ÎÁÇÀ¡Ù¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥Ü¥¹¥Þ¥ÞÀÖ¤ÃÃÑ¡ª
¤è¤½¤Î²ÈÄí¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê»ýÉÊ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¤É¤ó¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡© ¤â¾¯¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤¢¤ì¤³¤ìÉÊÄê¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¼ºÎé¤ÊÉÊÄê¤á¤ËÂÐ¤·¡¢ÄË²÷¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿É®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍF»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¾¯¤Ï¿Æ¤ÎÇÛ¼Ö¤¬É¬¿Ü
ÃÏ°è¤Î¥µ¥Ã¥«ー¾¯Ç¯ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤½¤³¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ç¿Æ¤Î¼êÅÁ¤¤¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢±óÀ¬¾ì½ê¤Þ¤Ç¼Ö¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÊÝ¸î¼Ô¤¬Íê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¾¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ÎTÈþ¤µ¤ó¤ÏÉãÊì²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¼Ö½Ð¤·¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÂç·¿¤Î¹âµé¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤«¤é¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Í¤¨¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ÏÉÊÄê¤á¤¬¤ª¹¥¤¡ª¡©
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤ë¤Î¤¬¥Ü¥¹¥Þ¥ÞTÈþ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î·ã¤·¤µ¡£
ÆÃ¤Ë¤è¤½¤Î²ÈÄí¤Î¼Ö»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¼Ö¤Ï¿·¼Ö¡×¤À¤Î¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¼Ö¤ÏÃæ¸Å¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¡×¤À¤Î¤¤¤Á¤¤¤ÁÉÊÄê¤á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊTÈþ¤µ¤ó¡¢F»Ò¤Î¼Ö¤ò¸«¤Æ°ì¸À¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¼Ö¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¿·¤·¤¤¼ÖÇã¤¦µ¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤·¤é¡© ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¤ÈÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ùæ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Ð´é¤Ç¥¹¥ëー¡£¤·¤«¤·¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬¡ª¡©
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¼ºÎé¤Ê¿Í¡ª¡×¤ÈF»Ò¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Áー¥àÆâ¤ÇÙæ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Ð´é¤Ç
¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡×
¤È¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ë±óÀ¬¤ÎÆü¡£¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¿·¼Ö¤¬¸½¤ì¡Ö¤¢¤Î¼Ö¤Ï¡©¡×¤È¼þ¤ê¤âÁûÁ³¡£
¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏF»Ò¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¼Ö¤Ï¼Ö¸¡¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼Ö¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤ÏF»Ò¤Î²È¤Ï»ñ»º²È¤Ç¡¢¤³¤Î¼Ö°Ê³°¤Ë¤â·×4Âæ¤Î¼Ö¤ò½êÍ¡£
¡Ö¼Ö½Ð¤·¤Î¼Ö¤ÏÅ¥¤Ç±ø¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¡¢°ìÈÖµ¤·Ú¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Í¡×
¤È¥¹¥Ý¾¯ÀìÍÑ¤Î¼Ö¤ò¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î3Âæ¤ÏÁ´¤Æ¹âµé¼Ö¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡¢¥¹¥Ý¾¯¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¼Ö¤¬°ìÈÖ¾®²ó¤êÍø¤¤¤Æ±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤è¤Í¡×
¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¦F»Ò¤µ¤ó¡£
¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ÎTÈþ¤µ¤ó¤È¼è¤ê´¬¤¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµ¸À¡£
TÈþ¤µ¤ó¤Ï¤È¤ó¤ÀÀÖ¤ÃÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¼Ö¤âTPO¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ë¸«±É¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤»¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå·¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Sana.Y
°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¢¥é¥Õ¥©ー¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¡£¿·Â´¤Ç²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢·ëº§½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÅ¾¿¦¤·»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤à¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òµá¤á¡¢ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿½ñ¤¯¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¯¥é¥¤¥¿ー¥Ç¥Ó¥åー¡£²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¶ÐÌ³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤òÄÌ¤·¤ÆÈþÍÆ¤ä¶µ°é¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£