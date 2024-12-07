¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÛÂè14ÏÃ¡Ö´ñÀ×¤Î³ÐÀÃ¡ª¥±¡¼¥¥ó¥°¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¥¬¥ô¡¢´ñÀ×¤Î¥±¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§00¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè14ÏÃ¡Ö´ñÀ×¤Î³ÐÀÃ¡ª¥±¡¼¥¥ó¥°¡×¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÛÂè14ÏÃ¡Ö´ñÀ×¤Î³ÐÀÃ¡ª¥±¡¼¥¥ó¥°¡×Í½¹ð
¡¡¥·¡¼¥¿¡ÊÀîºêÈÁ¡¹²Ö¡¢¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¤È¥¸¡¼¥×¡Ê¸Å²ìÎÜ¡Ë¤ÎÌÔ¹¶¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¥Þ¡ÊÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¤Ï¡¢½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âå«ÅÍ¡ÊÆüÌîÍ§Êå¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì´íµ¡¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥¿¤È¥¸¡¼¥×¤ÏÇË²õ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¤³¤³¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡ª¡×¡£¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¥¬¥ô¤ËÊÑ¿È¡ª²ø¿ÍÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥¿¡õ¥¸¡¼¥×¤ÈºÆ¤Ó·ãÆÍ¤¹¤ë¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÛÂè14ÏÃ¡Ö´ñÀ×¤Î³ÐÀÃ¡ª¥±¡¼¥¥ó¥°¡×Í½¹ð
¡¡¥·¡¼¥¿¡ÊÀîºêÈÁ¡¹²Ö¡¢¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¤È¥¸¡¼¥×¡Ê¸Å²ìÎÜ¡Ë¤ÎÌÔ¹¶¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¥Þ¡ÊÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¤Ï¡¢½ý¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âå«ÅÍ¡ÊÆüÌîÍ§Êå¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì´íµ¡¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥¿¤È¥¸¡¼¥×¤ÏÇË²õ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¤³¤³¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡ª¡×¡£¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¥¬¥ô¤ËÊÑ¿È¡ª²ø¿ÍÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥¿¡õ¥¸¡¼¥×¤ÈºÆ¤Ó·ãÆÍ¤¹¤ë¡ª