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¡ãVerde/ ONEMAN LIVEàThe Voiceá¡ä
OPEN 17:30/START 18:00
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VJ:yuji haibara DJ:YU-ZEN
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Verde/ OFFICIAL FANCLUB ¡ÉRoom Evergreen¡É
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