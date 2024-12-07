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¡ãVerde/ ONEMAN LIVE­àThe Voice­á¡ä

2025.2.15(sat)DAIA SHIBUYA
OPEN 17:30/START 18:00

[Support Member]
VJ:yuji haibara DJ:YU-ZEN

¢¢¥Á¥±¥Ã¥ÈFCºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡§12/7(⼟)21:00¡Á12/22(⽇)23:59
Verde/ OFFICIAL FANCLUB ¡ÉRoom Evergreen¡É
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