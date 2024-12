今季のJ1もいよいよクライマックス。12月8日に最終節の全10試合が同時14時キックオフで行なわれる。三つ巴となっている優勝争いに加え、もうひとつの注目ポイントは16位・柏レイソル(勝点41)、17位・アルビレックス新潟(勝点41)、18位・ジュビロ磐田(勝点38)の3チームによる残留争いだ。最終節までもつれた熾烈な戦いで、3クラブの残留条件をJリーグが公式Xで公開した。

【柏の残留決定条件】´△里い困譴’陲引き分け以上柏が敗戦の場合は以下のいずれかを満たす・新潟が敗れ、得失点差で新潟を上回る・磐田が引き分け以下・磐田が勝利し、得失点差で磐田を上回る【新潟の残留決定条件】´△里い困譴/軍磴引き分け以上⊃軍磴敗戦の場合は以下いずれかを満たす・柏が敗れ、得失点差で柏を上回る・磐田が引き分け以下・磐田が勝利し、得失点差で磐田を上回る【磐田の残留決定条件】・磐田が勝利したうえで柏と新潟のいずれかもしくは両方が敗戦そのうえでどちらかを得失点差で上回るこの投稿にはSNS上でファンから、「白熱な残留争い」「今年のJリーグ過去に例を見ないほど激戦!」「最後の最後まで気が抜けない」「毎年思うけど、日程くんスゴイわ」といった声が上がった。最終節の対戦カードは以下のとおり。札幌 vs 柏鹿島 vs 町田浦和 vs 新潟FC東京 vs C大阪川崎 vs 福岡横浜 vs 名古屋京都 vs 東京VG大阪 vs 広島神戸 vs 湘南鳥栖 vs 磐田構成●サッカーダイジェストWeb編集部