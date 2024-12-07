¡È¾×·â¤Î16ÉÃ¡ÉÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÌµÇ°¡Ä»ê¶áµ÷Î¥ÃÆ¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬¡ÖÀ¨¤¹¤®¡×¢ª¼éÈ÷Êø²õ¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤Ê¤·¡Ä¡×²¦¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥»¥ê¥¨A¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë 3¡Ý1 ¥Ñ¥ë¥Þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î7Æü¡¿¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚºÌ±ð¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¢ª16ÉÃ¸å¤Î°Ì´
¡¡Å·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿16ÉÃ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¡¢¶áµ÷Î¥¥·¥å¡¼¥È¤ò²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£¤È¤³¤í¤¬Ä¾¸å¤Ë¼éÈ÷¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¼é¸î¿À¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Î°ì·â¤ò¤¯¤é¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12·î7Æü¤Î¥»¥ê¥¨AÂè15Àá¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£ÎëÌÚ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï11»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï39Ê¬¤«¤é40Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÆÍÇË¤òµö¤·¤¿¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢MF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¡¢MF¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¡¢MF¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç·Ò¤¬¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏMF¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¼éÈ÷¿Ø¤¬´°Á´¤ËÊø¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤¬¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ²£¤ÃÈô¤Ó¤·¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¶·¤ÎËÌÀîµÁÎ´»á¤â¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¹¥¥»¡¼¥Ö¡£SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖºÌ±ð¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¶¥¤¥ª¥ó¤½¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¡¼¥Ö¡×¡Ö¥¶¥¤¥ª¥óÀ¨¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¤½¤ì¿¨¤ì¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¹¶·â¤ÏÂ³¤¡¢ºÆ¤Ó¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤¹¡£¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿MF¥¸¡¼¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥à¤ÈMF¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Þ¥ó¤Î´Ö¤òÄÌ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢Äã¤¯±Ô¤¤ÃÆÆ»¤ÇÎëÌÚ¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤Î¶ù¤Ø¤È¼ý¤Þ¤êÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤«¤é¤ï¤º¤«16ÉÃ¸å¤Î¼ºÅÀ¡£²òÀâ¤ÎºÙ¹¾¹îÌï»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡Ê¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¡Ë¤¬½Ð¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬¤½¤³¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¥Ç¥£¥Þ¥ë¥³¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¥à¥Ò¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ºÌ±ð¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖºÌ±ð¤á¤Ã¤Á¤ãºÉ¤¤¤À¤±¤É¤ä¤é¤ì¤¿¡¼¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¸¤ãÌµ¸Â¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¶¥¤¥ª¥ó¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬ÌµÂÌ¤ËÎÞ¡×¡Ö´ÊÃ±¤ËÊø¤µ¤ì¤¿¤â¤ó¤Ê¡¼¡×¤Ê¤ÉÎëÌÚ¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎëÌÚ¤Ï3¼ºÅÀ¤¤¤º¤ì¤â¤Û¤Ü¥Î¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPARMA live¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤È¤Ê¤ë¸Ä¿ÍºÎÅÀ¡Ö6¡×¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö2¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î2¤Ä¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¿ÈÂÎ¤ÇÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¡¼¥Ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤»¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥»¥ê¥¨A¡Ë