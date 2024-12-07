WHITE SCORPION¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇËÜ²»¡Ö¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é·ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½÷À£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡×¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡Ö£×£È£É£Ô£Å¡¡£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡£±£ó£ô¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡ÄÉ·â¡£¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌó£±Ëü¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö£É£Ä£Ï£Ì¡¡£³¡¥£°¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡Ê£±£²·î£·Æü¡Ë¤Ï¡¢£±£ó£ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´ãº¹¤·£Ó£î£é£ð£å£ò¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¡£½éÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¤Î£¶£ô£è¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£É¡¡£ä£ï¡¡£ì£ï£ö£å¡¡£ù£ï£õ¡ª¡×¤Û¤«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ£Î£É£Ã£Ï¤¬¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ëàµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®Åö½é¡¢£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ê¤ÉÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Î£É£Ã£Ï¤Ï¡Ö£±£±¿Í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÀï¹ñ»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÇÏª¡£¡Ö£±£±¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤¬¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤³¤Î£±Ç¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ÆÅ®¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
àÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×á¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¶á¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£Î£É£Ã£Ï¤Ï¡Ö¤¤¤¶¡¢¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤Ë½Ð¤ë¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¡¢àÀ¤³¦¤Øá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤ë°ÕÌ£¤Î½Å¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤¯·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á´Éô¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸»à¤Ì¤³¤È°Ê³°¡¢Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È£±£±¿Í¤Ê¤é¡¢Çä¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÀäÂÐ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¡ÄÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç£±£±¿Í¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£