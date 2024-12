<REDLINE FOUR FISTS>の4バンドが順に登場する初日のRIOT STAGE。3組目はKOTORIだ。RIOT STAGEは360°オーディエンスに囲まれたステージ。KOTORIは<REDLINE ALL THE BEST 2019 〜10th Anniversary〜>でもこの場所に立っていて、のちに伝説のライブとしてとして語り継がれた。今年のタイムテーブルが発表された時に、「あの伝説が再び!」と思った人も多かっただろう。ライブ前日にはバンドの公式SNSから「全員集合で大合唱お願いします!」と投稿があり、メンバーも気合いが入ってるようだ。

セットリスト

[RIOT STAGE]

1.RED

2.EVERGREEN

3.Blue

4.秘密

5.19歳

6.ジャズマスター

7.1995

8.Masterpiece

9.素晴らしい世界

10.遠き山に陽は落ちて

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





フロアはオーディエンスでぎちぎち。サウンドチェックの時点で無数の拳が上がり、シンガロングが起きている。横山優也(Vo, G)は「完璧だ!」と笑顔。スタート時間を迎えると、「5年ぶりにこのステージに帰ってきました。今日は<REDLINE>に感謝の気持ちを込めて、曲めちゃくちゃやってくんで。スーパーヒットメドレーやっていくんで、よろしくお願いします 」と改めて挨拶し、1曲目「RED」を鳴らし始めた。オーディエンスは初っ端から横山と一緒に歌っていて、歌詞もばっちりだ。この場にいる人たちがいかに普段からKOTORIの音楽を聴いているか、日々の生活でKOTORIの音楽に支えられているかが伝わってくる。素晴らしいシンガロング。曲の後半で横山がシャウトすると、それに応えて地響きのような歓声が。「ありがとう!」と伝える横山も、観客の方を向いたりメンバーとアイコンタクトを交わしたりしながら演奏している佐藤知己(B)、上坂仁志(G, Cho)も清々しい表情だ。その後も歌声は止まず、敵なしのモードに入ったKOTORIとオーディエンス。横山は「最高だ!」と言いつつ、「怪我なくやるように。最高のイベントなんで、最後まで観ないと損しますよ。だけど、喉だけ枯らしてもらっていいですか?」という言葉で、もっと一緒にライブしようと伝えた。そんなMCのあと、「<REDLINE>と僕らを出会わせてくれた曲をやります」と紹介されたのは、「19歳」。2016年リリースの初の全国流通盤『tokyo』に収録されている曲だ。 “大人”になれない自分とそれでも変わっていくものの狭間で生じる、若者の葛藤の歌。それを鳴らす今のバンドサウンドには、重ねた歳月が滲んでいる。一方、音楽やバンドやライブに心踊らせるメンバーの目の輝きは、きっとあの頃から変わっていない。美しいシーンだ。「ジャズマスター」、「1995」のあとには、横山は「やっぱりこのステージ、俺たちに似合いすぎてる」と噛みしめた。さらに「<REDLINE>、僕らを見つけてくれてありがとうございます。センスしかないです、マジで。ハハハ」と笑い、「みんなも俺たちを見つけてくれてありがとうございます。<REDLINE>とみんなは俺たちにとってなくてはならない存在になってるけど、今度は僕らがそういう存在になって恩返しできたらと思ってます。つまり、みんなのマスターピースになりたい」と次の曲に繋げる。そう、「Masterpiece」だ。〈大好きだったあの歌は今でも 心のずっと奥の方で鳴ってる〉と口ずさむオーディエンスは、まさに自分の気持ちが歌詞になっているようだと感じただろう。つまり、KOTORIはこの場にいる一人ひとりのマスターピースに既になっている。だから素晴らしいライブが生まれた。横山が「バンドやっててよかった!」と叫ぶ。観客が歓声を送る。「素晴らしい世界」では上坂がフロアに飛び込み、bachoの北畑欽也がサプライズで登場。熱狂の中、ライブは「遠き山に陽は落ちて」で終了した。全曲が終わると、最高だったと伝えたい気持ちでいるオーディエンスから、この日一番の大歓声。熱い余韻が名演の証明だった。文◎蜂須賀ちなみ写真◎MASANORI FUJIKAWA