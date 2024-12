2025年1月9日(木)24:30〜TOKYO MXほかにて放送開始が決定したアクエリオンシリーズ第4作、TVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』の合体シーンを含む本PVが公開。OPテーマやEDテーマ、新キャラクター&キャスト情報も公開された。「アクエリオン」シリーズ20周年を記念する第4作、待望の新作となるTVアニメ『想星のアクエリオン Myth of Emotions』。神奈川県藤沢市江の島を舞台に、それぞれある感情が欠落したキャラクターたちが、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて壮大な愛の神話を紡ぐというストーリー。先日キャラクターとストーリーを発表すると、トレンド1位になるなど注目を集めている。

この度、待望の合体シーンとOPテーマ楽曲を含む本PVが公開された。PVでは、今回初公開となる新キャラクター、サン(CV:七海ひろき)、ムナカタ キョウコ(CV:安野希世乃)、猿田一彦(CV:湧津ユウミ)も登場。物語の核となる ”感情” に迫る内容が描かれている。そして、アクエリオンシリーズならではの合体シーンも初登場している。また、オープニングテーマはAKINO from bless4・福山芳樹が歌唱する『創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.』。2005年放送の『創聖のアクエリオン』にて主題歌を務めたAKINO from bless4と、FIRE BOMBER、JAM PROJECTなどでも活動を続け、圧倒的迫力による絶唱で聴くもの全てを魅了し続ける福山芳樹がスペシャルユニットを結成。岩里祐穂作詞、菅野よう子作曲による「一万年と二千年前から愛してる」でお馴染みの『創聖のアクエリオン』を、「エヴァンゲリオン」シリーズ全作を手掛け世界中にファンを持つ鷺巣詩郎アレンジによって装い新たに、『創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.』として歌唱することが決定した。豪華なストリングスや壮大なスケール感、この2名だからこそ実現したエナジー滾るオープニングテーマは必聴だ。あわせてエンディング主題歌はAKINO from bless4が歌唱することも発表された。エンディングテーマは菅野よう子・糸曽賢志監督作詞、菅野よう子作編曲による『告白』。神秘的なまでに輝きを放つAKINOのボーカルと、流星を思わせるような美しいストリングスが神々しい楽曲に仕上がっている。江の島を舞台にこれらのキャラクターが巻き起こす神話の物語、放送は1月ともうすぐ、続報もお見逃しなく。(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE