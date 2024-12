3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。今回の放送では、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜」(12月20日(金)公開)の主題歌で新曲の「ビターバカンス」について語りました。

(写真左から)Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

大森:俺ね、この曲好きなの!大森:どう? "休んじゃえばいい"って! なんで(多忙を極める)俺が人に言ってんの(笑)、俺、どんだけ"ギバー"なんだよ!っていう。若井:"ギバー"……? あっ! "GIVER(与える人)"っていうことね(笑)。"GIVE"の人!藤澤:"TAKER(受ける人)"がいたら……。大森:"TAKER"にさせて!って話だよね(笑)。藤澤:そうだよね(笑)。大森:「ビターバカンス」どこが好きですか?藤澤:……(肘をついて考えている)。若井:悩んでるでしょ(笑)! まあ、やっぱり俺のギターでしょ!藤澤:(笑)。大森:カントリーなんだよね!若井:そうそう! 映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』主の予告編でも少し聴いたかもしれないけど、今回も例のごとくギターが、また新たな方面で難しいし。大森:渋く難しい!若井:渋く難しいね! ぜひ、今回もギターキッズたちにコピーしてもらいたいなと。大森:カントリーギターって……もう俺の中で最果てだからな!藤澤:ギタープレイングの?若井:そう! テクニックだけじゃなくて、ニュアンスだったり。大森:そうなのよ、渋いのよ。若井:そうそう!大森:だから「ライラック」(2024年4月リリース)があって、次は若井をどうやって苦しめようか、って考えた時に……藤澤:おかしいのよ、フォーカスしてることが(笑)。大森:この曲は、「ゼンジン(ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜)」回りながら作ってたじゃん。若井:そう! あの中で作ってたんですから!!藤澤:そうだよね。「ゼンジン」終わってすぐにレコーディングしたもんね。若井:あらためてヤバいね!大森:だから、その中でのいろいろ悶々としたのが、ギターとかピアノとかにいったという(笑)。藤澤・若井:(笑)。藤澤:ピアノもむずい! だから、歌詞とプレイングが全然……(笑)。若井:そうなのよ! "休んじゃえばいい"と言いつつね(笑)。大森:そうだよ! いつか"TAKER"になれる日が……っていう話です!