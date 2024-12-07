1Ç¯¤Ç¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤·î¤Ï¡© »ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¿GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤ÈCOCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡É¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£
Ëè½µ·îÍËÆü¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖANZEN LOCKS! supported by £Ê£Á¶¦ºÑ¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£°ÂÆ£Á´°ì¡Ê¥¢¥ó¥É¥¦¡¦¥¼¥ó¥¤¥Á¡ËÄÌ¾Î¡È¥¢¥ó¥¼¥óÀèÀ¸¡É¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤ËÀ¸ÅÌ¡ÊÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬²òÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö12·î¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤ÏÎãÇ¯¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢12·î¤ÏÌó29,400·ï¤È°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿2·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó1.3ÇÜ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢Æü¾È»þ´Ö¤âÃ»¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ëÍ¼Êý¤«¤éÌë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç»ö¸Î¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â12·î¤Ç¤¹¡£Àã¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤â¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êâ¹Ô»þ¤ä¼«Å¾¼Ö¾èÍÑ»þ¤Ç¤ÎÈ¿¼Íºà³èÍÑ¤äÁá¤á¤Î¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
Ëè½µ·îÍËÆü¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖANZEN LOCKS! supported by £Ê£Á¶¦ºÑ¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£°ÂÆ£Á´°ì¡Ê¥¢¥ó¥É¥¦¡¦¥¼¥ó¥¤¥Á¡ËÄÌ¾Î¡È¥¢¥ó¥¼¥óÀèÀ¸¡É¤¬½ÐÂê¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¡×¤ËÀ¸ÅÌ¡ÊÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬²òÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
12·î¤ÏÎãÇ¯¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢12·î¤ÏÌó29,400·ï¤È°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿2·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó1.3ÇÜ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸ÎÁí¹çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¦È¯À¸·îÊÌ »ö¸Î·ï¿ô¥Ç¡¼¥¿¤è¤êºîÀ®
»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¸òÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢Æü¾È»þ´Ö¤âÃ»¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ëÍ¼Êý¤«¤éÌë´Ö¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç»ö¸Î¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â12·î¤Ç¤¹¡£Àã¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤â¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êâ¹Ô»þ¤ä¼«Å¾¼Ö¾èÍÑ»þ¤Ç¤ÎÈ¿¼Íºà³èÍÑ¤äÁá¤á¤Î¥é¥¤¥ÈÅÀÅô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¿µ½Å¤Ê¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°éÉáµÚ¶¨²ñ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/